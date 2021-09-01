У Львові молодого горе-водія оштрафували на 400 тисяч і забрали права на 80 років

Автомобіль у горе-водія вирішили конфіскувати, причому вже вдруге.

Також молоду людину позбавили прав на водіння в сукупності на 80 років.

Зазначається, що мешканець Львова Іван Панас ще в червні був заарештований на 15 діб за регулярне керування легковиком BMW 525 під наркотиками.

У 2019 році його 4 рази зупиняли за кермом в такому ж стані, а з початку 2021-го Іван попадався патрульним нетверезим ще 9 разів.

Як розповідав суддям невиправний порушник, авто BMW 525 належить його матері, а бере машину він бере без дозволу.

Додамо, що любитель п'яної їзди Іван абсолютно не платить штрафи й ігнорує рішення судів, але іноді приходить на засідання.

Примітно, що 17 червня в рішенні Шевченківського райсуду Львова йшлося і про арешт Панаса на 15 днів, і про конфіскацію "БеЕмВешки", але вже 2 липня чоловіка затримали "копи" під наркотичним сп'янінням в центрі міста за кермом BMW 525.

І ось крайнім рішенням суду 20 серпня чоловікові впаяли черговий штраф на 51 тисячу гривень, поповнивши його "колекцію", і прийняли друге рішення конфіскувати у порушника машину.