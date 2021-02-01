У Львові дороги почали посипати кавовою гущею: українці в подиві

У Львові вирішили провести експеримент і посипали близько 200 метрів доріжок кавовою гущею. Нею посипали доріжки в парку 700-річчя Львова.
Про це повідомляє Львівська міська рада на своїй сторінці в Facebook.
Дану ініціативу запропонувала радник міського голови Львова Ірина Оршак. Вона зазначила, що у кавовій гущі абразивні властивості. Крім того, вона не шкодить екології та домашнім тваринам, а також корисна для зелених насаджень.
У Львові дороги посипають кавовою гущею (фото: facebook.com/lviv.adm)
Оршак підкреслила, що кавова гуща береться після використання в кавових апаратах, тому – це безкоштовний ресурс. Міські кафе готові надавати її безкоштовно.
У Львові дороги посипають кавовою гущею (фото: facebook.com/lviv.adm)
При цьому така ініціатива викликала подив у деяких користувачів мережі.
Нагадаємо, у Львові вирує коронавірус-мутант. Епідеміолог Наталія Тімко назвала кількість штамів.
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