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В українки з яєчників видалили 3-кілограмову пухлину: "гігантське утворення було бомбою"

Автор: Тетяна Самарук

У Львові лікарі видалили із яєчників 14-річної дівчини 3-кілограмову кісту. Зокрема, у пацієнтки був збільшений живіт, який їй заважав і симптомів не було.

Про це повідомили у Львівській обласній дитячій лікарні Охматдит.

Так, дівчинка з 9 років хворіє на лейкемію. Наразі вона отримувала і хіміотерапію, і променеву. В Італії їй зробили пересадку кісткового мозку, тому зараз вона у стані ремісії.

За словами медиків, дівчина також отримувала гормональну терапію, яка ймовірно і стимулювала ріст пухлини у яєчнику.

"Батьки дівчинки зверталися до різних клінік, до різних спеціалістів вже з новою проблемою, їм рекомендували стежити за кістою, проте в якийсь момент утворення досягло просто гігантських розмірів", - йдеться у повідомленні.

Медики видалили з яєчників 3-кілограмову пухлину (facebook.com/OHMATDYTLVIV)

Тому львівські медики вирішили видаляти утворення за допомогою малоінвазивного методу, тобто через маленькі проколи, а не через розріз на весь живіт. Зазначається, що лікарі видалили близько 3 літрів рідини й масивну капсулу пухлини.

"Ситуація була непростою, адже гігантське утворення в яєчнику було бомбою і вже навіть не сповільненої дії. Компресія навколишніх органів і ймовірність злоякісної трансформації самої пухлини вимагали швидкого реагування", кажуть лікарі.

Зараз на дівчинку чекає тривалий процес реабілітації репродуктивної функції. Також у майбутньому в дівчини є шанси мати дітей.

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