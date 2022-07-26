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У Львові діти готують і продають лимонад, щоб допомогти ЗСУ: вже зібрали велику суму

У Львові діти продають лимонад, щоб допомогти ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Львові діти почали торгувати лимонадом, щоб зібрати гроші на допомогу Збройним силам України. Менше ніж за тиждень їм вдалося 8 тисяч гривень.

Про це пише ZAXID.NET.

За словами, мами однієї з дівчат-організаторок торгівлі Віри Рудик, її 12-річна донька зі своїми друзями самостійно купували продукти, робили лимонад та облаштували собі точку продажу у дворі будинку.

"Донька мені каже: "Мамо, ми будемо робити лимонад", - і пішла. А потім мені сусіди скидають фото, де наші діти вже тим лимонадом торгують", - розповіла вона.

Після того діти почали продавати лимонад і на стадіоні, що неподалік їхнього дому.

Щоб торгівля набирала обертів діти зробили собі ще й рекламний банер. Вони на великому шматку картону олівцем написали "Лимонад. На ЗСУ. Ми переможемо".

Велика склянка лимонаду коштує 25 грн, а маленька 10 грн. Гроші на інгредієнти вони взяли в батьків, а лід та заморожені фрукти принесли з дому.

Зараз діти і далі продовжують збирати кошти для військових. Зокрема, кошти, які вже вдалося зібрати, вони ще не передали військовим, а тримають їх у сховку, бо хочуть зібрати більшу суму.

У Львові діти продають лимонад, щоб допомогти ЗСУ (zaxid.net)

Раніше ми повідомляли, що 9-річний українець оригінальним способом зібрав гроші на автомобіль для ЗСУ.

Також ми писали, що в Ірпені діти самі готують і продають лимонад, щоб допомогти армії.

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Збройні сили України