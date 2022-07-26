У Львові діти готують і продають лимонад, щоб допомогти ЗСУ: вже зібрали велику суму

За словами, мами однієї з дівчат-організаторок торгівлі Віри Рудик, її 12-річна донька зі своїми друзями самостійно купували продукти, робили лимонад та облаштували собі точку продажу у дворі будинку.

"Донька мені каже: "Мамо, ми будемо робити лимонад", - і пішла. А потім мені сусіди скидають фото, де наші діти вже тим лимонадом торгують", - розповіла вона.

Після того діти почали продавати лимонад і на стадіоні, що неподалік їхнього дому.

Щоб торгівля набирала обертів діти зробили собі ще й рекламний банер. Вони на великому шматку картону олівцем написали "Лимонад. На ЗСУ. Ми переможемо".

Велика склянка лимонаду коштує 25 грн, а маленька 10 грн. Гроші на інгредієнти вони взяли в батьків, а лід та заморожені фрукти принесли з дому.

Зараз діти і далі продовжують збирати кошти для військових. Зокрема, кошти, які вже вдалося зібрати, вони ще не передали військовим, а тримають їх у сховку, бо хочуть зібрати більшу суму.

У Львові діти продають лимонад, щоб допомогти ЗСУ (zaxid.net)