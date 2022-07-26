У Львові діти готують і продають лимонад, щоб допомогти ЗСУ: вже зібрали велику суму

У Львові діти почали торгувати лимонадом, щоб зібрати гроші на допомогу Збройним силам України. Менше ніж за тиждень їм вдалося 8 тисяч гривень.
Про це пише ZAXID.NET.
За словами, мами однієї з дівчат-організаторок торгівлі Віри Рудик, її 12-річна донька зі своїми друзями самостійно купували продукти, робили лимонад та облаштували собі точку продажу у дворі будинку.
"Донька мені каже: "Мамо, ми будемо робити лимонад", - і пішла. А потім мені сусіди скидають фото, де наші діти вже тим лимонадом торгують", - розповіла вона.
Після того діти почали продавати лимонад і на стадіоні, що неподалік їхнього дому.
Щоб торгівля набирала обертів діти зробили собі ще й рекламний банер. Вони на великому шматку картону олівцем написали "Лимонад. На ЗСУ. Ми переможемо".
Велика склянка лимонаду коштує 25 грн, а маленька 10 грн. Гроші на інгредієнти вони взяли в батьків, а лід та заморожені фрукти принесли з дому.
Зараз діти і далі продовжують збирати кошти для військових. Зокрема, кошти, які вже вдалося зібрати, вони ще не передали військовим, а тримають їх у сховку, бо хочуть зібрати більшу суму.
Раніше ми повідомляли, що 9-річний українець оригінальним способом зібрав гроші на автомобіль для ЗСУ.
Також ми писали, що в Ірпені діти самі готують і продають лимонад, щоб допомогти армії.