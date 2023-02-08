Львовский маршрутчик шокировал цинизмом, нахамив травмированному воину-защитнику

Сама она отметила, что только вернулась во Львов, получив отпуск после пяти месяцев службы в Донецкой области, и "родной город встретил болезненным безразличием и цинизмом". Так, женщина описала возмутительный эпизод, очевидцем которого стала в маршрутке №156.

"На остановке у Скрыни выходил военный, травма или ранение не скажу. Выходил громко сказано, так как ноги у него были очень мало подвижны. С костылями справлялся плохо, еще не привык, по-видимому", - пишет она.

И вместо помощи водитель маршрутки принялся громко возмущаться о задержке и указывал, что костыли "есть в руках для того, чтобы ими пользоваться".

Баженова сделала маршрутчику замечание, призвав выказывать уважение людям, которые на фронте их же защищают. Но водитель возмутил ответом, заявив, что якобы "я был там, но не хвастаюсь".

"Я сомневаюсь, что был. Вернувшиеся из ада так не ведут себя", - отметила военная.

Она добавила, что кроме нее на такие действия маршрутчика другие пассажиры отреагировали просто безразлично.

"И это еще не окончена война. Уважаемые граждане Львова, спросите у себя - в какой стране вы хотите жить. Потому что с таким безразличием и цинизмом благополучия не достичь", - обращает внимание защитница.

Также она опубликовала в сети фото этой самой маршрутки.

Во Львове маршрутчик нагрубил военному, который передвигался на костылях (фото: facebook.com/groups / Varta1)

Реакция сети

Украинцы оставляют под постом гневные комментарии, присваивая хамоватому маршрутчику весьма нелестные эпитеты, а также призывая граждан не закрывать глаза на подобные возмутительные инциденты, реагировать на недостойное поведение и делать замечания.

Украинцы возмущаются циничному поведению маршрутчика (фото: скрин комментариев facebook.com/groups / Varta1)