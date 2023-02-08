Львівський маршрутник шокував цинізмом, нахамивши травмованому воїну-захиснику

Сама вона зазначила, що тільки-но повернулася до Львова, отримавши відпустку після п'яти місяців служби в Донецькій області, і "рідне місто зустріло болючою байдужістю та цинізмом". Так, жінка описала обурливий епізод, очевидцем якого стала в маршрутці №156.

"На зупинці у Скрині виходив військовий, травма чи поранення не скажу. Виходив гучно сказано, бо ноги у нього були дуже мало рухомі. З милицями справлявся погано, ще не призвичаївся, мабуть", - пише вона.

І замість допомоги водій маршрутки почав голосно обурюватися про затримку і вказував, що милиці "є в руках для того, щоб ними користуватись".

Баженова зробила маршрутнику зауваження, закликавши виказувати повагу людям, які на фронті їх захищають. Проте водій обурив відповіддю, заявивши, що нібито "я був там, але не хвалюся".

"Маю сумніви що був. Ті що повернулись з пекла так не поводяться", - зазначила військова.

Вона додала, що окрім неї на такі дії маршрутника інші пасажири відреагували просто байдуже.

"І це ще не закінчена війна. Шановні громадяни Львова, запитайте у себе - у якій країні ви хочете жити. Бо з такою байдужістю та цинізмом добробуту не досягти", - звертає увагу захисниця.

Також вона опублікувала у мережі фото цієї самої маршрутки.

У Львові маршрутник нагрубіянив військовому, який пересувався на милицях (фото: facebook.com/groups / Varta1)

Реакція мережі

Українці залишають під постом гнівні коментарі, надаючи хамуватому маршрутнику вельми невтішні епітети, а також закликаючи громадян не заплющувати очі на подібні обурливі інциденти, реагувати на негідну поведінку і робити зауваження.

Українці обурюються цинічною поведінкою маршрутника (фото: скрін коментарів facebook.com/groups /Varta1)