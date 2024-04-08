Львовский бомонд провел странную благотворительную вечеринку: потратили больше, чем собрали

Что известно о вечеринке

Благотворительная вечеринка для сбора средств на закупку беспилотников для 80-й Галицкой десантно-штурмовой бригады была проведена еще 29 марта. Организатор – глянцевый журнал "Пьемонт". На мероприятие собралось около 150 бизнесменов, блогеров и известных львовян.

Из видео видно, что гости развлекались на фуршете, для них был устроен детский показ вечерних и народных костюмов, а также публику развлекали певцы Андрей Кише, Наталья Карпа и группа "Рандеву". Ведущим вечером был шоумен Владимир Такудис. Дресс-код – Black Tie.

Среди гостей были известные предприниматели Львова: владелица сети детских садов Юлия Гетьман, владелец сети стоматологических клиник Ярослав Заблоцкий, львовская дизайнер Инна Леон, жена предпринимателя и бывшего нардепа, владельца Edem Resort Игоря Кривецкого – Ольга Филатова-Кривецкая. На вечеринку также пригласили нескольких военнослужащих.

Гости щеголяли дорогими нарядами и аксессуарами. К примеру, стоимость засветившихся на вечеринке оригиналов женских сумочек - от 1 до 5 тысяч долларов.

Гости щеголяли дорогими нарядами и сумочками (Скриншоты)

Сколько львовский бомонд собрал для ВСУ

При этом каждый участник вечеринки задонатил в среднем по 600 гривен. Как рассказала совладелица журнала "Пьемонт" Марта Кавецкая, гости жертвовали деньги по своему усмотрению и четко определенной суммы не было.

"Это исключительно были донаты гостей из их возможностей. Вот мы делаем событие из своего журнала. А добавляем к каждой какую-то благотворительную составляющую… У нас нет такого, что мы ставим себе какую-то цель или цель, это все индивидуально. Каждый, кто сколько может, столько и донатит", - объяснила Кавецкая.

Она добавила, что результатом общего благотворительного сбора стала сумма 115 000 гривен.

"100 тысяч было собрано на банке, 5 200 положили в ящик наличными, 10 500 добавила от себя Елена Живко, это руководитель объединения добровольцев, на чей банк и был открыт сбор. Это все в гривнах. В сумме получилось 115 500. Семь дронов ", - сообщила Кавецкая.

Военных на вечеринку также пригласили (скриншот)

А сколько потратили на эту вечеринку

Отвечать на вопрос, сколько было потрачено денег на эту вечеринку, Марта Кавецкая отказалась. Она объяснила, что это коммерческая тайна – "вечер был благотворительный, но мы это организовали не на благотворительных условиях".

На вопрос, оплачивал ли журнал аренду зала и фуршет, Кавецкая ответила: "А как вы думаете? Что нам бесплатно все дают? Техника, это все было оплачено". О гонорарах певцам она тоже не стала рассказывать.

Журналисты позвонили в Edem Resort и, представившись организаторами благотворительного аукциона, спросили, сколько стоят услуги. Аренда зала, где 29 марта проходила вечеринка, стоит 7000 долларов. Если мероприятие благотворительное, то организаторам могут сделать скидку.

За эти деньги, кстати, можно купить 17 дронов FlyFish 7. Также в комплексе рассказали, что собственный звук и свет для организации концертов они не предоставляют. Одна из львовских саунд-студий сообщила, что такая услуга стоит не менее 200 000 гривен (это цена еще 12 дронов FlyFish 7).

Если оценить гонорары певцов, а также ведущего, то получится еще 200 000 гривен. Стоимость фуршета – в пределах 250 000 гривен.

Можно предположить, что на развлечения для элиты потратили сумму, за которую бойцам 80-й ОДШБр можно было бы купить не менее 60 FPV дронов.

Для сравнения

Жители села Цибли Киевской области собрали 103 000 гривен, устроив концерт народного творчества и продажу пирожков в своем доме культуры.

Житомирские ученики лицея сделали школьную ярмарку и собрали 102 000 гривен.

А львовские школьники и студенты организовали вертеп и собрали на дроны для ВСУ 105 000 гривен.