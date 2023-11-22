"История не интересует": молодежь во Львове шокировала уровнем знаний о Революции Достоинства (видео)
Во Львове провели опрос к десятой годовщине начала Революции Достоинства. Молодежь спросили о причинах протестов и расстрелах на Майдане. Значительная часть респондентов ничего не смогла рассказать об этих трагических событиях.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на канал "Говорить великий Львів" в YouTube.
Какие ответы возмутили украинцев
Журналистка спрашивала молодежь о том, знают ли они, что на Майдане во время Революции Достоинства погибло много студентов. На это одна девушка ответила, что "Что такое слышала". Другая рассказала, что ничего не знает о тех событиях или не помнит, потому что по истории это проходили давно. А времени, чтобы этим поинтересоваться, не было.
В ответ на эти вопросы один парень заявил, что теперь он точно поинтересуется событиями Революции Достоинства.
Отметим также, что среди опрошенных было немало тех, кто подробно рассказал о трагических событиях на Майдане во время Революции Достоинства.
Как украинцы реагируют на это видео
Большинство украинцев возмущаются тем, как молодежь так мало знает о трагических событиях на Майдане. Некоторые в этом обвиняют школу и низкий уровень преподавания истории. Некоторые считают, что в этом виноваты родители, ведь из видео следует, что они не рассказывали ничего своим детям о Революции Достоинства.
Стоит заметить, что журналистка в основном опрашивала совсем юных львовян - некоторым с виду не больше 18 лет. Соответственно, когда была Революция Достоинства, они были еще совсем детьми.
Комментарии под видео на канале "Говорить великий Львів" (скриншот)
Ранее мы подробно рассказывали об истории Революции Достоинства и дне ее чествования.
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