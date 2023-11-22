"История не интересует": молодежь во Львове шокировала уровнем знаний о Революции Достоинства (видео)

Во Львове провели опрос к десятой годовщине начала Революции Достоинства. Молодежь спросили о причинах протестов и расстрелах на Майдане. Значительная часть респондентов ничего не смогла рассказать об этих трагических событиях.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на канал "Говорить великий Львів" в YouTube .

Какие ответы возмутили украинцев

Журналистка спрашивала молодежь о том, знают ли они, что на Майдане во время Революции Достоинства погибло много студентов. На это одна девушка ответила, что "Что такое слышала". Другая рассказала, что ничего не знает о тех событиях или не помнит, потому что по истории это проходили давно. А времени, чтобы этим поинтересоваться, не было.

В ответ на эти вопросы один парень заявил, что теперь он точно поинтересуется событиями Революции Достоинства.

Отметим также, что среди опрошенных было немало тех, кто подробно рассказал о трагических событиях на Майдане во время Революции Достоинства.

Как украинцы реагируют на это видео

Большинство украинцев возмущаются тем, как молодежь так мало знает о трагических событиях на Майдане. Некоторые в этом обвиняют школу и низкий уровень преподавания истории. Некоторые считают, что в этом виноваты родители, ведь из видео следует, что они не рассказывали ничего своим детям о Революции Достоинства.

Стоит заметить, что журналистка в основном опрашивала совсем юных львовян - некоторым с виду не больше 18 лет. Соответственно, когда была Революция Достоинства, они были еще совсем детьми.

Комментарии под видео на канале "Говорить великий Львів" (скриншот)