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Львовянин побил рекорд Вирастюка на соревнованиях среди ветеранов: как это было (видео и фото)

Вторник 27 августа 2024 09:30
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Львовянин побил рекорд Вирастюка на соревнованиях среди ветеранов: как это было (видео и фото) Во Львове прошли соревнования среди ветеранов войны (фото: BESTRONG GAMES)
Автор: Татьяна Самарук

В селе Сокольники возле Львова на днях прошли всеукраинские адаптивные соревнования среди ветеранов войны BESTRONG GAMES, на которых был установлен новый национальный рекорд, до этого принадлежавший Василию Вирастюку.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает больше о соревнованиях, а также показывает яркие фото и видео с турнира ветеранов-силачей.

Как прошли соревнования BESTRONG GAMES

Событие было организовано на стадионе "Сокол" в знак уважения и уважения заслуг и отваги украинских защитников.

Приоритет организаторы предоставляли тем участникам, которые получили травмы в результате боевых действий.

115 ветеранов войны из разных уголков Украины (были представлены Киев, Львов, Харьков, Одесса, Днепр, Донецк, Ковель) соревновались в 17-ти спортивных дисциплинах: адаптивный бокс, пауэрлифтинг, жим штанги лежа, жим двух гирь сидя, рывок гири одной рукой (24 кг), стрельба из лука, настольный теннис, гребли на тренажере, подъем штанги на бицепс двумя и одной рукой, армреслинг (стоя и сидя), армлифтинг и другие.

Львовянин побил рекорд Вирастюка на соревнованиях среди ветеранов: как это было (видео и фото)Львовянин побил рекорд Вирастюка на соревнованиях среди ветеранов: как это было (видео и фото)Львовянин побил рекорд Вирастюка на соревнованиях среди ветеранов: как это было (видео и фото)Львовянин побил рекорд Вирастюка на соревнованиях среди ветеранов: как это было (видео и фото)Львовянин побил рекорд Вирастюка на соревнованиях среди ветеранов: как это было (видео и фото)Львовянин побил рекорд Вирастюка на соревнованиях среди ветеранов: как это было (видео и фото)Львовянин побил рекорд Вирастюка на соревнованиях среди ветеранов: как это было (видео и фото)Львовянин побил рекорд Вирастюка на соревнованиях среди ветеранов: как это было (видео и фото)Львовянин побил рекорд Вирастюка на соревнованиях среди ветеранов: как это было (видео и фото)

Львовянин побил рекорд Вирастюка на соревнованиях среди ветеранов: как это было (видео и фото)

Соревнования среди ветеранов-силачей прошли возле Львова (фото: BESTRONG GAMES)

Также в тот день во время богатырского шоу был установлен новый рекорд Украины в упражнении лог-лифт (подъем бревна).

Так, новый национальный рекорд по этой дисциплине установил львовский стронгмен Олег Пилипяк, осиливший бревно весом 205 кг! Предыдущий рекорд Украины принадлежал силачу Василию Вирастюку, поднявшему в свое время 200-килограмм колода.

Отметим, что в тот же день состоялись Всеукраинские богатырские соревнования для детей военнослужащих "Котигорошко", в которых приняли участие 40 юных атлетов.

Львовянин побил рекорд Вирастюка на соревнованиях среди ветеранов: как это было (видео и фото)Львовянин побил рекорд Вирастюка на соревнованиях среди ветеранов: как это было (видео и фото)Львовянин побил рекорд Вирастюка на соревнованиях среди ветеранов: как это было (видео и фото)Львовянин побил рекорд Вирастюка на соревнованиях среди ветеранов: как это было (видео и фото)Львовянин побил рекорд Вирастюка на соревнованиях среди ветеранов: как это было (видео и фото) В Украине очень сильные дети (фото: BESTRONG GAMES)

Ранее мы сообщали, что сборная Украины завоевала 34 медали на соревнованиях ветеранов в США.

Также мы писали, что украинский стронгмен попал в Книгу рекордов Гиннеса благодаря своей бороде.

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