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В Луцке в квартире "поселилось" 30 необычных животных, пока владельцев не было дома

В Луцке в квартире нашли летучих мышей (коллаж: Styler)
Автор: Татьяна Самарук

В городе Луцк Волынской области в квартире обнаружили около трех десятков летучих мышей. Они залетели в дом, когда владельцев не было, а окна были открытыми.

Об этом сообщили на странице управления ГСЧС Украины в Facebook.

Что сделали с животными

Инцидент произошел вечером 21 августа в квартире по проспекту Соборности.

Чтобы освободить квартиру от незваных гостей, владельцам пришлось вызвать спасателей. Там специалисты обнаружили около трех десятков летучих мышей.

"В 22:08 к месту происшествия направили работников группы спасательных работ", - говорится в сообщении.

Предполагают, что животные поселили квартиру, в которой несколько дней никого не было, но окна были открыты. Животные спали на шторах и тюле, или свисая со стены.

Спасатели осторожно выловили летучих мышей и убедившись, что они невредимые, выпустили их на улицу.

"Только тогда люди вернулись в свою квартиру и, осмотрев каждый закоулок и закрыв окна, вздохнули с облегчением", - отметили в ГСЧС.

В Луцке в квартире обнаружили летучих мышей (фото: facebook.com/dsnsVol)

Опасны ли для людей летучие мыши?

Летучие мыши имеют специфический иммунитет и могут быть носителями многих вирусов. Однако среди них мало вирусов, опасных для людей.

К примеру, человеку может грозить вирус бешенства, но только при тесном контакте.

Чтобы избежать заражения, нужно пользоваться плотными перчатками при любом взаимодействии с рукокрылыми.

Также летучие мыши приносят огромную пользу как человеку, так и природе. Насекомоядные летучие мыши уничтожают большое количество мух и садовых вредителей. К тому же они ведут ночной образ жизни и могут охотиться на насекомых, которых не замечают птицы.

Ранее мы сообщали, что под Киевом ребенка укусила летучая мышь.

Также читайте, что в квартире днепрянина "поселились" 700 летучих мышей.

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Луцктвариникажани