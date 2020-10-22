У Луцьку тіло немовля перевозили в таксі економ-класом

Немовля (фото: freepik.com)

Послуги ритуальної служби виявилися замовникам не по кишені

У Луцьку стався жахливий випадок з незвичайним замовленням, який надійшов до диспетчерської службу таксі - замовник попросив перевезти мертве немовля.

Таксисту довелося везти в авто двох пасажирів з тілом маленької дитини в салоні. Про це повідомляють "Волинські Новини".

Так, у замовленні були позначки "багаж" і "економ-клас", а маршрут прямування значився від міського моргу на вулиці Стефаника до села Топільного в Рожищенському районі.

"Оскільки в замовленні не було зазначено, що потрібно подати автомобіль з кузовом "універсал", як це зазвичай буває, коли перевозять великогабаритний багаж, то можна припустити, що тіло дитини перевозили в салоні", - говорить один з працівників служби таксі в Луцьку.

Також чоловік зізнався, що за п'ять років роботи в таксі таке замовлення бачив вперше.

"Ймовірно, послуги ритуальної служби виявилися замовникам не по кишені. Сумно це усвідомлювати..." - додав він, згадуючи інцидент, який стався близько тижня тому.

В служби таксі підтвердили, що таке замовлення дійсно мало місце 13 жовтня. Кажуть, що тіло дитини перевозили, ймовірно, для поховання.

"Наш працівник із розумінням поставився до ситуації та виконав це замовлення", - повідомили в службі.

В Луцьку в таксі перевозили мертве немовля (фото: volynnews.com)

За словами односельця сім'ї, у якої померла дитина, 14 жовтня на місцевому кладовищі справді ховали тримісячне немовля. Він також зазначив, що про причини смерті дитини йому нічого невідомо.

Односельці розповідають, що дитина народилася в не зовсім благополучній сім'ї. Від народження малюк мав ряд хвороб, у тому числі й вада серця. Мама відмовилася від операції, мотивуючи це відсутністю коштів на дороге лікування. Коли дитині стало погано, викликали "швидку", проте врятувати дитину не вдалося - малюк помер.

Раніше повідомлялося, що у Києві дитина померла на процедурі в лікарні, і в прокуратурі розповіли, що лікар зволікав з наданням допомоги 10 годин.

Також ми писали про те, що нещодавно під Чернівцями однорічна дитина загинула у власному будинку в результаті жахливого нещасного випадку.