У Луцьку чоловік побився з поліцією в супермаркеті через маску: на очах у маленької донечки

У Луцьку відвідувач супермаркету влаштував бійку з патрульними поліцейськими через маску. Чоловік прийшов в магазин за продуктами без захисної маски, а співробітники супермаркету відмовилися його обслуговувати. Він влаштував скандал і на місце події викликали поліцію.

Як повідомили на сторінці Патрульної поліції Волинської області Facebook, екіпаж отримав повідомлення про конфлікт в супермаркеті між відвідувачем і працівниками торгової точки. Вони приїхали за викликом і встановили, що чоловік, який їх викликав, знаходився в приміщенні без захисної маски і його відмовилися обслуговувати.

"Поліцейські повідомили чоловікові про те, що він порушує встановлені карантинні норми. Проте, останній не припинив правопорушення. Щобільше - пручався патрульним, шарпав формений одяг, зірвав шеврон, рацію і боді-камеру. В результаті зіткнень, один з патрульних звернувся в медичний заклад", - йдеться в повідомленні.

Виявилося, що відсутність маски в громадському місці, це було не єдине порушення. 35-річний чоловік приїхав до магазину на автомобілі Mercedes-Benz S 350, який припаркував на місці для водіїв з інвалідністю. Поліція склала відразу два протоколи за правопорушення.

Крім того, як повідомляє видання "Волинські новини", щоб втихомирити бешкетника, довелося викликати два наряди поліції. Чоловікові наділи на руки кайданки й все це відбувалося на очах маленької дочки порушника, яка заливалася сльозами.

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