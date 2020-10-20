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У Луцьку археологи виявили таємничі підземелля біля замку Любарта: відео з розкопок

Автор: Роман Мирончук

У Луцьку розкопали невідомі підземелля

У Луцьку археологи випадково виявили невідомі підземелля. Відкриття зробили після реставрації підлоги в колишній будівлі єзуїтського колегіуму. Люди побачили невеликий отвір під вежею Чарторийських.

Пізніше стало ясно, що там є два проходи, але вони були завалені землею і сміттям. Підземні ходи з'єднують будівлю колегіуму і вежу. При цьому один хід закладений цеглою, і він веде до замку Любарта, який знаходиться на відстані 300 метрів. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Археологам вдалося розкопати і розчистити сім приміщень. Цікаво, але ні в одному історичному документі не згадується про ці підземні ходи. Всі кімнати знаходяться поруч одна з одною.

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У Луцьку археологи знайшли підземелля поруч із замком Любарта (відео: YouTube)

Загальна площа приміщень становить близько 100 м. кв. В цих кімнатах археологи знайшли старовинні підкови. При цьому вчені впевнені, що це не все, і ще далі є близько 150 м. кв. невідомих підземель, але їх ще потрібно розкопати. Там може перебувати до 15 кімнат.

У державній адміністрації вже будують плани на виявлені підземелля. Їх планують пристосувати під музей з інтерактивними експозиціями. Наразі пройтися підземеллями можна через інтернет.

Нагадаємо, археологи розкопали могилу легендарного давньогрецького астронома і поета.

Раніше археологи розгадали таємницю 300-тисячолітньої консервації.

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