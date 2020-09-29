У Луцьку заарештували унікального лікаря: працював гінекологом, сутенером і продавав наркотики

У Луцьку під суд відправили унікального лікаря, який працював у місцевому пологовому будинку гінекологом і одночасно з цим – сутенером і продавав наркотики. Своїм підопічним він підшукував клієнтів на вулиці та паралельно збував амфетамін.

Лікар-гінеколог з КП "Луцький клінічний пологовий будинок" займався сутенерством і постачав дівчат клієнтам в певному районі, організовував зустрічі в саунах і готелях. Про це пише видання "Волинські новини".

"Під час суду встановили, що з 29 січня по 15 квітня обвинувачений, який працює лікарем у КП "Луцький клінічний пологовий будинок", займався сутенерством. Зокрема, чоловік підшукував клієнтів повіям на вулиці Рівненській, біля зупинки громадського транспорту "Берізка", а також організовував зустрічі з клієнтами в саунах і готелях. За свої послуги сутенер брав 200 гривень, зате повії отримували по 800", - сказано в повідомленні.

Також відомо, що сутенерство стало не єдиним злочинним промислом у лікаря-гінеколога. Крім усього іншого, він активно продавав амфетамін.

Однак суворого покарання лікарю вдалося уникнути. Як йдеться в матеріалах слідства, обвинувачений уклав угоду з прокурором про визнання провини. Також до уваги було прийнято те, що обвинувачений переніс кілька операцій, у нього важка форма діабету. Суд призначив йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі, а потім це покарання було замінено більш м'яким – три роки умовно.

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