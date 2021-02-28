Місячний посівний календар на березень 2021: коли правильно садити розсаду

У перший місяць весни на самому городі справ не дуже багато, заморозків, але розсадою починають займатися вже зараз. Зерна обробляють і пророщують в тепличних або навіть домашніх умовах. Перед тим як засівати розсаду, необхідно обрати насіння, перебрати його і підготувати до посіву. Для кожного типу овочів прописаний свій алгоритм пророщування зерен.

Найбільш сприятливі дні для посівів у березні 2021

Найвдалішими днями наступного місяця для посадки розсади є 5, 6, 7, 8, 10, 11, 20, 21, 24, 25, 28 та 30 березня.

Коли та що саджати:

Зелень, салат – 5-12, 15, 20, 21

Огірки – 5, 20, 21, 24, 25

Томати – 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25

Баклажани – 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25

Перець – 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25

Кабачки, патисони, гарбузи – 5, 20, 21, 24, 25

Редиска, редька, дайкон – 5, 6, 7, 10-12, 15

Морква, буряк – 5-7, 10-12, 15

Квасоля, горох, боби – 5, 6, 7, 10, 20, 21, 24, 25

Капуста цвітна, білокачанна – 10, 11, 15, 20, 21, 24, 25

Петрушка і селера коренева – 5-7, 10-12, 15

Суниця, полуниця – 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25

Квіти з насіння – 1, 3, 4, 20, 21, 29, 30

Дерева, кущі – 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25, 28-30

Після проростання насіння паростки можна посадити в окремі горщики (ілюстративне фото: freepik.com)

При цьому 1, 2, 3, 4, 14, 16, 17, 27 і 31 березня, краще утриматися від будь-яких робіт, пов'язаних з рослинами. У ці дні можна очистити грунт і перебрати насіння.