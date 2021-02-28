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Місячний посівний календар на березень 2021: коли правильно садити розсаду

Автор: Styler

Місячний посівний календар на березень допоможе садівникам і городникам визначити найбільш вдалі дні, щоб посіяти насіння для розсади. Життєвий цикл рослини безпосередньо пов'язаний з небесними світилами, тому виростити розсаду можна покладаючись на спеціальний календар, в якому також вказано, які роботи й у які дні проводити.

Як правильно почати аграрний сезон 2021 – читайте в матеріалі Styler.

У перший місяць весни на самому городі справ не дуже багато, заморозків, але розсадою починають займатися вже зараз. Зерна обробляють і пророщують в тепличних або навіть домашніх умовах. Перед тим як засівати розсаду, необхідно обрати насіння, перебрати його і підготувати до посіву. Для кожного типу овочів прописаний свій алгоритм пророщування зерен.

Найбільш сприятливі дні для посівів у березні 2021

Найвдалішими днями наступного місяця для посадки розсади є 5, 6, 7, 8, 10, 11, 20, 21, 24, 25, 28 та 30 березня.

Коли та що саджати:

  • Зелень, салат – 5-12, 15, 20, 21
  • Огірки – 5, 20, 21, 24, 25
  • Томати – 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25
  • Баклажани – 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25
  • Перець – 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25
  • Кабачки, патисони, гарбузи – 5, 20, 21, 24, 25
  • Редиска, редька, дайкон – 5, 6, 7, 10-12, 15
  • Морква, буряк – 5-7, 10-12, 15
  • Квасоля, горох, боби – 5, 6, 7, 10, 20, 21, 24, 25
  • Капуста цвітна, білокачанна – 10, 11, 15, 20, 21, 24, 25
  • Петрушка і селера коренева – 5-7, 10-12, 15
  • Суниця, полуниця – 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25
  • Квіти з насіння – 1, 3, 4, 20, 21, 29, 30
  • Дерева, кущі – 5, 6, 10, 11, 20, 21, 24, 25, 28-30

Після проростання насіння паростки можна посадити в окремі горщики (ілюстративне фото: freepik.com)

При цьому 1, 2, 3, 4, 14, 16, 17, 27 і 31 березня, краще утриматися від будь-яких робіт, пов'язаних з рослинами. У ці дні можна очистити грунт і перебрати насіння.

Раніше ми розповідали про те, які свята і вихідні очікують українців у березні 2021.

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