Місячний посівний календар на березень 2021: коли правильно садити розсаду

Місячний посівний календар на березень допоможе садівникам і городникам визначити найбільш вдалі дні, щоб посіяти насіння для розсади. Життєвий цикл рослини безпосередньо пов'язаний з небесними світилами, тому виростити розсаду можна покладаючись на спеціальний календар, в якому також вказано, які роботи й у які дні проводити.
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У перший місяць весни на самому городі справ не дуже багато, заморозків, але розсадою починають займатися вже зараз. Зерна обробляють і пророщують в тепличних або навіть домашніх умовах. Перед тим як засівати розсаду, необхідно обрати насіння, перебрати його і підготувати до посіву. Для кожного типу овочів прописаний свій алгоритм пророщування зерен.
Найбільш сприятливі дні для посівів у березні 2021
Найвдалішими днями наступного місяця для посадки розсади є 5, 6, 7, 8, 10, 11, 20, 21, 24, 25, 28 та 30 березня.
Коли та що саджати:
Після проростання насіння паростки можна посадити в окремі горщики (ілюстративне фото: freepik.com)
При цьому 1, 2, 3, 4, 14, 16, 17, 27 і 31 березня, краще утриматися від будь-яких робіт, пов'язаних з рослинами. У ці дні можна очистити грунт і перебрати насіння.
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