Місячне затемнення 5 червня: кому несе небезпеку і що суворо заборонено робити

Незвичайне напівтіньове місячне затемнення в знаку Стрільця відбудеться у п'ятницю, 5 червня 2020 року. Побачити його зможуть жителі Європи, Азії, Південної Америки, Австралії та Африки.

Початок затемнення відбудеться о 20:45 за київським часом, а завершиться о 00:04. Максимальна фаза явища відбудеться о 22:24. І хоча зовні затемнення не дуже відрізнятиметься від повного місяця, що також відбудеться у цей день, явище матиме вплив на людей.

Вночі Місяць стане трохи темніше, і найбільше явище позначиться на стосунках між людьми, адже воно відбудеться під впливом Марса і Венери, пише Obozrevatel.

Як затемнення 5 червня вплине на людей

Міцні союзи перед місячним затемненням встоять, а в інших випадках великий ризик серйозних розбіжностей і навіть розриву стосунків.

Марс у Рибах буде впливати на емоції, коли стан абсолютного спокою може різко перерости в спалах гніву. Астрологи рекомендують всіма силами тримати себе в руках, щоб не наламати дров.

Самотні люди через вплив Венери можуть знизити планку при виборі партнера, а коли мішура розсіється, може бути вже пізно. Якщо ж ви людина замкнута і сором'язлива, вам варто побоюватися алкоголізму, необдуманих покупок, або зловживання солодощами в крайньому разі.

З минулого може повернутися колишній партнер, але ілюзій на цей рахунок будувати не можна. З іншого боку, затемнення може принести зустріч з саме тією людиною, адже проходити воно буде під знаком Венери. Головне тут - слухати серце.

Кому затемнення Місяця несе небезпеку і що не можна робити

Найбільше вплине явище на людей, народжених у період кінець листопада - початок грудня. Крім того знаки Зодіаку - Близнюки, Діва, Риби і Стрільці відчують його на собі.

В цей день астрологи не радять призначати важливі переговори, зустрічі і співбесіди. Від вирішення важливих робочих питань, пов'язаних із зарплатою, звільненням, підвищенням теж краще відмовитися.

Початок важливих справ і проєктів теж варто відкласти, а також відмовитися від поїздок. На цей день краще не планувати одруження, хірургічні втручання і так далі.

Не варто брати в борг, дарувати й приймати подарунки і взагалі займатися будь-якими фінансовими питаннями.

Раніше ми писали, що у червні на українців чекає небезпечний коридор затемнень.

До речі астрологи назвали знаки Зодіаку, які змінять долю в середині червня 2020.