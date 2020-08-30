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Лукашенко святкує 66 років: що йому приготували мітингувальники

Автор: Анна Кисельова

Олександр Лукашенко буде святкувати день народження під звуки Маршу миру і незалежності

Переобраний президент Олександр Лукашенко 30 серпня святкує свій 66-й день народження. На честь "свята" білоруські протестувальники планують провести в Мінську Марш миру і незалежності. Про це пише телеграм-канал Nexta.

Початок мітингів планується на 14:00. Згідно з інформацією організаторів, активісти планують принести Лукашенко квіти й "креативні" подарунки, які покажуть чинному президенту Білорусі реальне ставлення народу.

При цьому в анонсі заходу організатори також обрав свого "справжнього президента" – Світлану Тихановську. 30 серпня мітингувальники будуть показувати, що білоруси вже вибрали іншого главу держави.

Також за словами організаторів маршу, дії Лукашенка можуть мати для Білорусі дуже погані наслідки.

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У Telegram-каналі Mash повідомляється, що силовики повністю перекрили майдан Незалежності в Мінську.

"А ось так зараз в Мінську на площі Незалежності. Протестувальники хотіли сьогодні зібратися тут, але силовики повністю перекрили площу. Місцеві ЗМІ повідомляють, що в центр стягується спецтехніка. Коли вирішив відзначити день народження вузьким колом", - йдеться у публікації.

Площа незалежності 30 серпня (фото: t.me/breakingmash)

Варто нагадати, що масові протести в Білорусі почалися 9 серпня після публікації офіційних результатів президентських виборів. Після "переобрання" Лукашенко, ОМОН з самого початку мирних протестів жорстоко розганяв і затримував активістів. Силовики застосовували кийки, гумові кулі, світло-шумові гранати. На протестах офіційно підтвердили загибель 4-х осіб, але правозахисники кажуть, що жертв свавілля правоохоронців більше.

Раніше ми писали, що Білорусь пригрозила Україні "наслідками".

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