Лукашенко винайшов ліки від COVID-19: щоб ви знали!

Олександр Лукашенко заявив про новий метод боротьби з коронавірусом, який назвав кращим засобом від хвороби. Президент Білорусі оголосив, що COVID-19 лікує сир.

Про це Лукашенко заявив 23 жовтня під час дегустації продукції "Слуцького сироробного комбінату" в Мінській області, передає "ПУЛ Першого" в Telegram-каналі.

Під час презентації сирів білоруський президент розповів присутнім журналістам про ситуацію з коронавірусом в Білорусі та назвав її повністю контрольованою. Для цього, за словами Лукашенка, в країні є необхідні досвід і медикаменти, а також "вибудувана різнорівнева система лікування".

Крім того, президент поділився оригінальним способом протистояти хворобі.

"Купа журналістів, де тільки поїсти? Ну правильно, сири - це хороші антиковідні ліки, щоб ви знали!", - заявив Лукашенко.

Голові Білорусі працівники комбінату після дегустації подарували однорічний пармезан.

Олександр Лукашенко назвав сир хорошим ліками проти коронавірусу (фото: t.me/pul_1)

Зауважимо, що раніше Лукашенко представляв й інші "ефективні способи профілактики COVID-19 - це активна робота в полі на тракторі та горілка.

Нагадаємо, днями в "Мінськтрансі" заявили, що Білорусь може закрити маршрути в Україну через коронавірус.