У Луганську в крейдяному кар'єрі виявили небезпечну знахідку: що відомо

В крейдяному кар'єрі в окупованому Луганську знайшли гранату. Про це повідомляє так зване "МНС ЛНР". Відзначається, що вибухонебезпечний предмет знайшли місцеві жителі. Рятувальники, які приїхали на місце інциденту, вилучили з кар'єру гранату РГД-5.

Про те, як в кар'єр влучила граната і що біля нього робили місцеві жителі – не повідомляється. Відомо, що РГД-5 - радянська ручна наступальна граната, відноситься до протипіхотних осколкових ручних гранат дистанційної дії наступального типу.

Повідомляється, що залишити гранату в кар'єрі могли представники як українських збройних сил, так і бойовики "ЛНР". Не виключається факт того, що граната в кар'єр потрапила ще в часи Другої світової війни. Обставини попадання гранати в кар'єр встановлюються.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі в результаті вибуху гранати загинув водій-механік 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого Роман Червінський.

До цього на Донбасі двоє військових отримали поранення через вибух гранати. Йде розслідування цієї події та її обставин. У штабі заявляють, що зараз немає інформації, що це сталося невипадково.

Також РБК-Україна писало, що сьогодні біля населеного пункту Водяне на Донбасі один український військовий підірвався на невідомому вибуховому пристрої.