Луганчане шокировали воспоминаниями об ужасах Голодомора: погибших детей бросали в овраг

В Луганской области жители поделились жуткими историями и воспоминаниями родных о пережитом во время Голодомора в 1932-1933 годах в этих краях. По данным Сватовского краеведческого музея, в этот период количество смертей от голода составило 2,7 тысячи в районе.

По словам жителя села Милуватка Александра Жуваки, большевики забрали у его дедушки Сергея Григорьевича и бабушки Домны Ивановны дом и мануфактуру, которую они держали. Занималась семья обработкой шкур животных, пошивом свиток, и труд приносил селянам достаток, но продолжалось так до 1932 года.

"Забрали дом, забрали всю мануфактуру, забрали все орудия труда и выбросили в овраг. Двое маленьких детей умерли от голода, их выбросили в овраг. Это было ранней весной", - рассказал мужчина.

Его деда сослали из Украины на долгие годы

"Посадили и отбыл он на Колыме 17 лет", - говорит Жувака.

Мужчина добавил, что его отцу Ивану в то время исполнилось 6 лет, и он был самым старшим ребенком в семье. Отец, свидетель Голодомора, тогда своих сыновей приучил беречь хлеб и собирать крошки, которые оставались на столе.

Жувака вспоминает, что голодала тогда каждая третья семья. Некоторые уезжали на заработки на Донбасс, где выдавали пайки. Но жителей сел ждала иная судьба.

"Тот, кто жил в селе, или умирал, или (выживал, - Ред.) каким-то путем: кто собирал амарант (растение, - Ред.), кто рвал корни чертополоха и так далее. И так удавалось выжить", - говорит он.

Директор Сватовского городского краеведческого музея Яна Бондарева привела рассказ в письменных воспоминаниях Веры Мисько о том, как в селе Оборотновка действовала группа людей, которые забирали у селян последние запасы продуктов.

"В селе действовала так называемая "красная метла" на тот период. Эти активисты после удачного побора собирались и пьянствовали. Когда у людей лопнуло терпение, неизвестные жители из огнестрельного оружия постреляли этих активистов. Власть с почестями похоронила троих мужчин, но похоронить их на кладбище не удалось. Пришлось отдельно от кладбища. Как говорят: "Не там, где всех", - передала Бондарева.

В музее в Сватово также отметили, что настоящие масштабы Голодомора умалчивались. Так, в официальных документах того времени числилось только двое умерших от голода.

фото: facebook.com / КЗ "Сватовский городской краеведческий музей"

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