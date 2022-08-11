RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Краще не хворіти": українка розповіла всю правду про медицину в Німеччині

Фото: Українка розкритикувала медицину в Німеччині (колаж РБК-Україна)
Автор: Styler

Українка в Німеччині поскаржилася на місцеву медицину і сімейного лікаря, який не зміг поставити їй діагноз і прописав народні засоби.

Про свій досвід спілкування з терапевтом Вікторія Макарова розповіла на Facebook.

У Німеччині краще не хворіти

Вікторія повідомила, що у неї чотири дні трималася температура і розпухла щока. Вона підозрювала у себе лімфаденіт і звернулася до лікаря. Доктор зробила аналіз крові й так і не змогла зрозуміти, який діагноз ставити українці.

Замість цього медик порадила жінці спробувати компрес з картоплі.

"Два прийома у сімейної лікарки: "О, можливо, свинка? Аналіз крові виявив, що ні, маєте антитіла. Та що ж з вами робити? А знаєте, спробуйте компрес з картоплі! Або краще - навіть з творожка! Творожок взагалі дуже помічний у компресах. Ще можна нарізати лимон дольками й кілька дольок запхати за щоку на півгодини. То прийдіть запхайте, а я вам мабуть ще направлення до ЛОРа випишу. Бо хтозна, що ще вам призначити, крім творожка. А, до речі, прививочку маєте від ковіду?", - описала свій досвід українка.

Українці скаржаться на медицину в Європі

У коментарях користувачі відзначили, що в країнах ЄС краще не хворіти, бо на прийом до лікаря потрапляєш не відразу, а через тривалий час.

  • Ох, Боже... Співчуваю. У поляків трохи легше, але лікувати щось конкретне поїдемо додому.
  • Мені півтора року прописували валеріану в таблетках від тиску і казали, що це акліматизація та адаптація, а потім випадково виявилось, що ні, і що треба зробити обстеження, і ... без пігулок мені вже не жити. Але ж 1.5 роки.
  • У Нідерландах теж краще не хворіти. Потрапити до сімейного можна і через півтора тижня, а він навіть лопуха за картоплею не випише. Парацетамол та пити рідини. Все! Якщо шо - антибіотик.
  • Так, в Німеччині медицина погана, особливо враховуючи скільки ми за неї платимо!

Як ми раніше писали, біженці розкрили деталі про медицину у Великобританії.

Нагадаємо, раніше біженці розкрили деталі про медицину в Польщі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия