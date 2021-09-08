Ложкін: у серії "Єврейська бібліотека" вперше українською будуть виходити світові бестселери про євреїв та Ізраїль

"Ізраїль: Історія відродження нації" доктора Даніеля Гордіса 2016 року стала "Книгою року" Національної єврейської книжкової премії - найпрестижнішої премії в галузі літератури про євреїв, заснованої у США в 1944 році. Робота Гордіса вже публікувалася англійською, японською, китайською, румунською та російською мовами, а український її переклад у видавництві "Наш Формат" вийшов уперше.

"Перші публікації українською мовою світових бестселерів про євреїв та Ізраїль - відмінна риса всієї серії "Єврейська бібліотека", - пише Ложкін. - Хоча євреїв і українців об'єднує більш ніж тисячолітня історія спільного існування, а Держава Ізраїль багато в чому є українською, в сучасній Україні з історією єврейського народу і його сьогоденням знайомі не всі. "Єврейська бібліотека" допоможе усунути багато з цих білих плям, розповідаючи про євреїв та Ізраїль українською мовою".

Автор першої книги "Єврейської бібліотеки" доктор Даніель Гордіс, старший віце-президент Shalem College і оглядач Jerusalem Post та Bloomberg View, вважається одним з найбільш авторитетних істориків сучасного Ізраїлю.

За словами Ложкіна, в книзі «Ізраїль: Історія відродження нації» Гордісові "вдалося ємко і захоплююче викласти всі основні аспекти, що відіграють важливу роль у розумінні історії Ізраїлю - від зародження до сучасності".

"У наступних книгах, які будуть вперше виходити українською мовою, "Єврейська бібліотека" продовжить знайомство українських читачів з історією, культурою і видатними представниками єврейського народу", - обіцяє Ложкін.