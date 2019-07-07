Лоліта приїхала в "Л/ДНР" із концертами і розповіла про обстріли ЗСУ: подробиці (відео)

Лоліта Мілявська виступила в окупованому Донецьку з концертом і приїхала до захопленого бойовиками Луганська. Скандальна співачка, не дивлячись на заборону СБУ в'їжджати в Україну, вирушила на території ОРДЛО з шоу. Відповідні відео з заходу артистка опублікувала у своєму Instagram.

Також вона написала в мережі, що дорогою заїжджала у Дебальцеве і чула рано вранці 7 липня звуки обстрілу. Вона повторила розповіді про те, що стріляли "знову по мирному населенню".

У Донецьку вона виступила в парку Щербакова і виконала свої шлягери на безкоштовному концерті, присвяченому Дню сім'ї, любові та вірності.

Лоліта приїхала в ОРДЛО з концертами (Фото: скріншот)

"До побачення, теплий Донецьк! Дякуємо за серця і масовий хор! Вітаю, Луганськ! Я знаю, як ви чекаєте гарний настрій і теж готуйтеся співати пісні", - підписала Лоліта ролик.

Лоліта Мілявська виступила в окупованому Донецьку (Відео: instagram.com)

Після виступу у Донецьку Мілявська приїхала до Луганська, і в дорозі вони зробили зупинку в Дебальцевому. Вона показала в мережі відео із міста, "щоб знову оцінити стан мирного життя". Співачка також розповіла про обстріл окупованого "ЛНРівцями" Первомайська.

"Дебальцеве.. А сьогодні о 4 ранку стріляли по Первомайську. Це люди розповіли, коли ми всі покурити вийшли з автобуса. Знову по мирному населенню. Коли це зникне, як страшний сон?.. Свої зпо своїм.. Тільки люди з хворою психікою здатні отримувати від цього "задоволення". Коли буде мир? Кому поставити це питання?

P. S. Доїхали до Луганська. Люди живуть дуже бідно, але такого радісного вогню в очах я не бачила з минулого століття! Вони знають ціну кожного дня! Вклоняюся до землі і назад", - йдеться у публікації.

Лоліта Мілявська показала відео з Дебальцевого (Відео: instagram.com)

Треба сказати, що в коментарях до відео з виступу користувачі мережі висловлюють неоднозначну реакцію після візиту в ОРДЛО. Так, окрім компліментів співачці за "талант і сміливість", звучать і критичні оцінки і обурення:

"Все воно то добре, що ви приїхали, заспівали, а ось одне питання - чому в Донецьк не приїжджають артисти як Алєгрова, Орбакайте, Валерія тощо!? Я тут живу і бачу, як до дна йде "республіка"! Живуть тільки ті, хто заробляє скрізь, але не в "днр"! Біднота і злидні! Всі у кого є можливість вже виїхали! Розруха повна, а вони влаштовують концерти!" - йдеться в коментарі.

Скрін коментарів

Нагадаємо, Лоліту видворили з України навесні 2017 року. Співачку зняли з поїзда під Сумами і відправили назад в РФ. Причиною заборони на в'їзд став її виступ в окупованому Криму.

Фото: скрін myrotvorets.center

Раніше ми писали про те, що Лоліта Мілявська зганьбилася своїми висловлюваннями про Крим і про українців.