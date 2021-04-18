Локдаун зарахують до страхового стажу: кого саме чекає приємний сюрприз

"Для того, щоб люди в майбутньому не відчули цей вплив карантину, локдауну, низьких доходів, ми прийняли рішення про те, що періоди отримання допомоги по частковому безробіттю, та інших - всі ці періоди будуть зараховані до страхового стажу", - розповіла Лазебна.

Міністр нагадала, що для майбутніх пенсій важливо, щоб був повний страховий стаж.

Виступ Марини Лазебної

Також міністерство дає право людям за бажанням виключати періоди отримання низьких доходів з розрахунку пенсій для того, щоб в майбутньому це не знижувало розмір пенсії.

Хто має право на отримання допомоги по частковому безробіттю?

Право на отримання допомоги по частковому безробіттю є у роботодавців з числа суб'єктів малого та середнього підприємництва, які:

зупинили/скоротили діяльність через карантин;

платили ЄВ протягом останніх 6 місяців, що передують даті зупинки/скорочення діяльності, за найманих працівників, з якими не припинені трудові відносини на дату подання звернення у центр зайнятості.

Відповідно, право на допомогу не мають працівники, які отримують пенсію або працюють у роботодавця за сумісництвом.

Допомога по частковому безробіттю встановлюється за кожну годину втраченого робочого часу з розрахунку 2/3 тарифної ставки окладу і не може перевищувати мінімальну заробітну плату.