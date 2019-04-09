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Лохонулася з самого ранку: Лесю Нікітюк "кинули" на шалені гроші (відео)

STYLERПерсони    09.04.2019 - 11:26
Лохонулася з самого ранку: Лесю Нікітюк "кинули" на шалені гроші (відео)
Леся Нікітюк (коллаж РБК-Україна)

Лесю Нікітюк хотіли "розвести" на заправці на 32 тисячі гривень

Леся Нікітюк ледь не стала жертвою шахраїв на заправці. Телезірка у своєму Instagram розповіла, що коли вона приїхала на АЗС, щоб заправити свій автомобіль, то заправщик вручив їй чек на якому була написана нечувана сума - більш ніж 31 тисяча гривень.

Сама Леся Нікітюк, яка полюбляє розважатися в пробках, каже, що якби на ці гроші їй дійсно б залили бензину у бак, то він би лився із машини рікою.

Лохонулася з самого ранку: Лесю Нікітюк &quot;кинули&quot; на шалені гроші (відео)

Скріншот (instagram.com/lesia_nikituk)

На щастя, Нікітюк вчасно помітила, що щось тут не те. Цим вона має завдячувати sms-повідомленню, яке прийшло на її телефон після списання коштів із карти. Зірка відразу ж владнала ситуацію. Чи влаштувала вона скандал на заправці - не відомо, бо про це сама Леся не сказала у своєму відеозверненні.

Лохонулася з самого ранку: Лесю Нікітюк &quot;кинули&quot; на шалені гроші (відео)

Скріншот (instagram.com/lesia_nikituk)

"Друзі, мене тільки що заправили на 31 958 гривень. Якби я вчасно не подивилася, у мене б бензин лився рікою з баку. Тому будьте уважні, будьте обережні. Якби я не подивилася, скільки грошей списують у мене з карти, я б лохонулася з самого ранку. Тому завжди звертайте увагу, коли розраховуєтеся карткою у терміналі і скільки грошей у вас знімають. Бо може якийсь заправщик трошки намутить баблішечка", - розповіла Нікітюк.

Лесю Нікітюк "кинули" на шалені гроші на заправці

Раніше популярна телеведуча Леся Нікітюк полонила фоловерів чаруючим поглядом в камеру, підкоривши квітучим зовнішнім виглядом.

Лохонулася з самого ранку: Лесю Нікітюк &quot;кинули&quot; на шалені гроші (відео)

Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Також ми писали про те, що Нікітюк піднесла фанам нову порцію позитиву, опублікувавши в Instagram два знімки, де вона у ванній.

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