LOBODA спела по-украински про боль и борьбу за счастье. Эта песня проникает прямо в сердце

LOBODA выпустила новую песню "Два незнайомці". Это второй трек, выпущенный певицей с 24 февраля. И он, как и предыдущая композиция - "Молитва" - на украинском языке.

О чем новая песня Лободы и какие смыслы вложила певица в этот трек - читайте дальше в нашем материале.

О чем песня "Два незнайомці"

"Два незнайомці", по словам певицы, это песня о неожиданной и мучительной разлуке с любимыми, с родителями, с детьми, с друзьями, со страной и домом.

Но, вместе с тем, и о "счастье встречи с самыми родными, которое непременно ждет каждого в будущем".

"Когда я услышала песню "Два незнайомці", я была поражена глубиной лирики. Яркая, честная, драматическая песня буквально с первых нот проникает прямо в сердце. В ней есть место для отражения будущего, сложностей бытия, борьбы за свое счастье на примере отдельных реальных историй... Этот сингл - настоящая музыкальная жемчужина о настоящей любви", - комментирует Светлана.

Певица говорит, что эта песня "появилась в момент, когда жизнь казалась сплошными руинами".

"Война обнажила самые болезненные места и превратила в незнакомцев тех, кого я когда-то считала близкими людьми. А многие из тех, кто еще вчера был незнакомцем, стал частью моей жизни. Любовь - единственное, на что остается надеяться в мире, где так много зла. И пусть ваши любимые люди никогда не станут вам чужими", - резюмирует звезда.

LOBODA (фото: пресс-служба певицы)

Кстати, скоро выйдет и видео на новую песню Лободы. Сейчас можно посмотреть фрагмент чувственного клипа:

Добавим, что несколько месяцев назад Лобода выпустила чувственную композицию "Молитва", но именно "Два незнайомці" - первая песня из нового альбома певицы, который увидит свет в декабре.