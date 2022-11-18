LOBODA заспівала українською про біль і боротьбу. Ця пісня проникає прямо в серце

LOBODA випустила нову пісню "Два незнайомці". Це другий трек, випущений співачкою з 24 лютого. І він, як і попередня композиція - "Молитва" - українською мовою.

Про що нова пісня Лободи і які сенси вклала співачка у цей трек - читайте далі в нашому матеріалі.

Про що пісня "Два незнайомці"

"Два незнайомці", за словами співачки, це пісня про несподівану і болісну розлуку з коханими, з батьками, з дітьми, з друзями, з країною і домом.

Але, разом з тим, й про "щастя зустрічі з найріднішими, яке неодмінно чекає на кожного в майбутньому".

"Коли я почула пісню "Два незнайомці", я була вражена глибиною лірики. Яскрава, чесна, драматична пісня, буквально з перших нот, проникаючи прямо в серце. В ній є місце для відображення майбутнього, складнощів буття, боротьби за своє щастя на прикладі окремих реальних історій... Цей сингл - справжня музична перлина про справжнє кохання", - коментує Світлана.

Співачка каже, що ця пісня "з’явилась в момент, коли життя здавалося суцільними руїнами".

"Війна оголила найбільш болючі місця і перетворила в незнайомців тих, кого я колись вважала близькими людьми. А багато з тих, хто ще вчора був незнайомцем, став частиною мого життя. Любов - єдине, на що залишається сподіватися в світі, де так багато зла. І нехай ваші кохані люди ніколи не стануть вам чужими", - резюмує зірка.

LOBODA (фото: прес-служба співачки)

До слова, скоро вийде й відео на нову пісню Лободи. Зараз можна подивитися фрагмент чуттєвого кліпу:

Додамо, що кілька місяців тому Лобода випустила чуттєву композицію "Молитва", але саме "Два незнайомці" є першою піснею з нового альбому співачки, який побачить світ у грудні.