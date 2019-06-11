Лобода проти Лазарєва: матюкливий скандал отримав продовження

Світлана Лобода та Сергій Лазарєв влаштували матюкливі розборки за лаштунками премії МУЗ-ТВ. За інформацією таблоїду Super.ru російський співак прямо на очах у колег обматюкав українську зірку, яка отримала статуетку як "краща співачка року".

"Ти що, ох***ла?! Типу найкрутіша?", - нібито сказав Сергій Світлані.

Багато хто вважав, що ця репліка була кинута Лезарєвим через те, що він позаздрив Лободі, яка отримала більше часу для свого виступу, ніж представник РФ на Євробаченні 2019.

Сергій Лазарєв і Світлана Лобода на премії МУЗ-ТВ у Москві (фото: instagram.com)

Після цього конфлікту Світлана відписалася від Сергія в Instagram. Лазарєв в свою чергу зробив те ж саме. Артисти відписалися один від одного в соцмережах і не поставили лайки під постами, що до недавнього часу відбувалося регулярно.

А ось Лазарєв в Instagram-сторіс прокоментував скандал. Правда, він вирішив з гумором підійти до ситуації. Сергій показав скріншот публікації Super.ru і обвів особливо, на його погляд, "найяскравіші" уривки статті. Все це він супроводив своїми коментарями.

Скріншот (instagram.com/lazarevsergey)

Скріншот (instagram.com/lazarevsergey)

"Обожнюю! Ось це фантазія. Злидень Лазарєв!" - жартома зазначив співак.

Скріншот (instagram.com/lazarevsergey)

При цьому він не висловив свою версію конфлікту. Тому не виключено, що скандал все ж мав місце бути.

Раніше ми писали про те, що Світлана Лобода потрапила у черговий скандал через райдер.