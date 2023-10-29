Лобода объяснила, какую работу предлагает таксисту-украинофобу

Светлана Лобода позвала на работу таксиста, отказавшегося обслуживать пассажиров на украинском языке и это возмутило поклонников певицы. Но, несмотря на это, артистка сделала еще одно заявление относительно скандального водителя.

О том, какую работу предлагает Светлана Лобода таксисту, который оскандалился из-за языка, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) с ссылкой на Instagram певицы.

Лобода объяснила, какую именно работу предлагает скандальному таксисту

Певица заявила, что у нее есть желание взять на работу таксиста, которого уволили из-за отказа обслуживать пассажиров на украинском языке и поддержать его.

Она написала у себя в stories, что готова этого парня взять на работу.

Лобода позвала на работу скандального таксиста (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Но после того, как на нее начал литься хейт, женщина решила "переобуться" и объяснила в stories в социальной сети Instagram, в чем суть работы, которую она предлагает киевскому водителю.

"Друзья, я предлагаю этому человеку работу, чтобы вместе совершенствовать украинский язык и после этого он мог бы работать и обслуживать людей на государственном языке", - заявила Лобода.

Лобода сделала новое заявление по поводу сканадального таксиста (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Самым интересным фактом является то, что первое громкое заявление Светланы сделано на русском языке. А вот уже после публичных осуждений в сети, певица объяснила свой поступок на украинском и нашла хороший способ "выкрутиться" из ситуации, которая в очередной раз доказывает украинцам, что они не зря не доверяют словам бывшей виагрянки.

Напомним, что суть скандала в том, что водитель такси Bolt отказался везти пассажиров, которые общались на украинском языке. Более того, мужчина высадил их из автомобиля из-за того, что автор ролика, которая и распространила его в сети, требует обслуживать его на украинском языке, таксист отвечает ей на русском и говорит, что они "больные люди" выгружая из такси вещи пассажиров.

Видео разлетелось по сети очень быстро. Но как можно заметить, мужчина не остался без внимания и после увольнения предложение о новой работе появилось довольно быстро.