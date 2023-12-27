Лобода неожиданно спела "Щедрик". Как отреагировали украинцы

Что известно о "Щедрике" в исполнении Лободы

Песня, ставшая предсказателем и символом Рождества для сотен народов, исполнена на двух языках - украинском и латышском.

Светлана Лобода (фото: пресс-служба певицы)

"Мы, украинцы, очень гордимся таким большим культурным наследием. Эта теплая, искренняя, светлая работа создана для того, чтобы напомнить, что никогда не стоит прекращать верить в чудеса и добро", - комментирует певица.

Светлана Лобода (фото: пресс-служба певицы)

В рамках проекта удалось объединить более ста талантливых детей из Украины и Латвии. Участие в съемках приняли известный детский хор Riga Cathedral Boys Choir и ученики рижской школы Ita Kozakēviča.

Светлана Лобода с детьми (фото: пресс-служба певицы)

"Это было импульсивное желание порадовать - похоже на то, что возникает, когда хочется вручить лучший новогодний подарок любимому человеку. Мне очень хотелось подарить поклонникам улыбку, пусть недолгую, но искреннюю минуту беззаботности и радости, которая бывает только в детстве. Нам всем стоит чаще туда возвращаться", - говорит она.

Реакция украинцев на версию "Щедрика" от Лободы

Украинцы в комментариях пишут, что им понравилась подобная интерпретация легендарного произведения Леонтовича.