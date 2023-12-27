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Лобода неожиданно спела "Щедрик". Как отреагировали украинцы

Светлана Лобода в клипе на "Щедрик"
Автор: Дмитрий Войналович

На Рождество Светлана Лобода представила сюрприз - видео на собственную версию "Щедрика" Николая Леонтовича. В работе над праздничным клипом приняли участие более 200 человек, а съемки состоялись на территории одного из старейших мест Риги - Латвийского национального художественного музея, основанного еще в 1869 году.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает больше об этой версии всемирно-известного произведения от LOBODA, а также о том, как отреагировали на нее украинцы.

Что известно о "Щедрике" в исполнении Лободы

Песня, ставшая предсказателем и символом Рождества для сотен народов, исполнена на двух языках - украинском и латышском.

Светлана Лобода (фото: пресс-служба певицы)

"Мы, украинцы, очень гордимся таким большим культурным наследием. Эта теплая, искренняя, светлая работа создана для того, чтобы напомнить, что никогда не стоит прекращать верить в чудеса и добро", - комментирует певица.

Светлана Лобода (фото: пресс-служба певицы)

В рамках проекта удалось объединить более ста талантливых детей из Украины и Латвии. Участие в съемках приняли известный детский хор Riga Cathedral Boys Choir и ученики рижской школы Ita Kozakēviča.

Светлана Лобода с детьми (фото: пресс-служба певицы)

"Это было импульсивное желание порадовать - похоже на то, что возникает, когда хочется вручить лучший новогодний подарок любимому человеку. Мне очень хотелось подарить поклонникам улыбку, пусть недолгую, но искреннюю минуту беззаботности и радости, которая бывает только в детстве. Нам всем стоит чаще туда возвращаться", - говорит она.

 

Реакция украинцев на версию "Щедрика" от Лободы

Украинцы в комментариях пишут, что им понравилась подобная интерпретация легендарного произведения Леонтовича.

  • Сильно дуже з перших нот, з перших слів... Мурашки по шкірі... Чарівно! Дякую!
  • Така красуня і такий діапазон голосу... Щось неймовірне!
  • Світлано, ви не припиняєте дивувати і вражати. Дуже красиво, професійно, неперевершено.
  • Діти неймовірно чудові
  • Як хочеться жити в мирі. Дякую, Світлані. З Різдвом!
  • Українські різдвяні пісні просто неймовірні! Завжди плачу, коли їх слухаю.
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