Лобода помогла семье из Ирпеня отстроить квартиру, уничтоженную россиянами

"Мы обращались во многие фонды, государственные программы, но никто нам вообще ничего не обещал, и мы даже потеряли надежду, что сможем отстроить наш дом", - рассказал Юрий.

Снарядом была разрушена одна из несущих конструкций дома. Под угрозой оставалось еще минимум 6 квартир. Однако после окончания ремонта туда тоже смогут вернуться владельцы.

"Очень помним тот день, когда нам позвонили по телефону и сказали, что дают нам такой шанс. Вы даже не представляете, на каком небе мы были от счастья! Светлана дала нам шанс на новую жизнь", - сказала супруга Юрия.

При поддержке Лободы после оценки разрушений на объекте стартовало восстановление. Основную часть работ в доме планируют завершить в ближайшие месяцы.

"Ирпень - мой родной город, и та боль и ужас, которые пришлось пережить его жителям, разрывает сердце каждый день. Помочь людям вернуться домой - это помочь им снова почувствовать любовь и тепло. Для меня это большая радость. И я буду продолжать делать все, что в моих силах", - заявила Лобода, которая с начала полномасштабного вторжения активно присоединилась к восстановлению населенного пункта и самостоятельно отбирает все объекты.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что в самом начале российского широкомасштабного вторжения Лобода передала территориальной обороне Борисполя автомобиль для перевозки раненых с линии фронта.

Артистка также перечислила более 1,5 млн грн на бронежилеты и турникеты для бойцов.