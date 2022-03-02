Обличчя війни: фото наших захисників, якими пишатимуться покоління українців

Віталій Скакун

Окупантів б'ють у різних містах України. По всій країні ведуться запеклі бої.

А одним з найважчих місць на карті України став Кримський перешийок, де ворога зустрів окремий батальйон морської піхоти.

Щоб зупинити просування танкової колони, було прийнято рішення про підрив Генічеського автомобільного мосту.

Виконати це завдання зголосився уродженець міста Бережани Тернопільської області 25-річний інженер окремого батальйону матрос Віталій Скакун. Він замінував міст, але піти на безпечну відстань, на жаль, не встиг.

За словами товаришів по службі, Віталій вийшов на зв'язок і сказав, що підриває міст. Відразу ж пролунав вибух і наш герой загинув...

Завдяки його вчинку рашисти значно сповільнили своє просування, що дозволило нашому підрозділу передислокуватися і організувати оборону.

Скакуну посмертно присвоєно звання Героя України.

Привид Києва

Також в лавах української армії є вже ставший легендою пілот, якого називають Привидом Києва.

Тільки в перші 30 годин війни Герой на винищувачі МіГ-29 здобув шість повітряних перемог над двома російськими Су-35 і Су-25, одним Су-27 і ворожим Міг-29.

Всього на рахунку нашого пілота вже близько 20 збитих літаків окупантів.

Герої битви за Гостомель

Легендарним знімком стало фото українських військових, які відвоювали аеродром Гостомель під Києвом в перші дні війни з російським окупантом.

Для того, щоб зробити це фото з бойовим українським прапором, цим трьом Героям і їх побратимам довелося ліквідовано близько 200 російських спецназівців.

Олександр Оксанченко

Він був найкращим у світі пілотом-винищувачем. У послужному списку офіцера - більше двох тисяч льотних годин!

З початком визвольної війни Олександр захищав наше небо від ворога і землю від ракет окупантів.

На жаль, Олександр Оксанченко загинув у бою, відволікаючи російську авіацію.

Але його дії допомогли врятувати десятки, а може і сотні життів.

Всесвітню популярність Оксанченко завоював після тріумфальних польотів на авіашоу Czech International Air Fest 2017 в місті Градець Кралове. Там він представляв ЗСУ на навчально-бойовому літаку-винищувачі Су-27 з новою пілотажною програмою.

Українське військо - це кожен з нас!

Під час російсько-української війни наші захисники вражають своїми мужніми діями навіть світових експертів і журналістів.

Захопити техніку противника практично голими руками? Без проблем! Наприклад, кілька бійців на цьому фото не тільки захопили техніку окупанта, а й взяли в полон рашистів в Чернігівській області.

Нам нікуди відступати! І це знають всі українці. В тому числі і зірки. Багато з них записалися в ТрО. А дехто пішов у лави ЗСУ. Наприклад - знаменитий танцюрист балету Олексій Потьомкін.

А зараз - просто подивіться в очі наших воїнів. У них все написано: "Ми переможемо! Україна переможе!".

Звичайно, ми не змогли вмістити в цей матеріал всіх наших героїв. Але ми обов'язково напишемо про кожного.

Адже саме наші військові сьогодні творять нову історію України, в якій точно не буде місця рашистам та іншим покидькам, які захочуть йти війною на нашу землю!