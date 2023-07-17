Лето в разгаре. В каких водоемах Украины можно безопасно купаться

Купаться запрещено

Самые опасные водоемы в Украине те, которые находятся в зоне боевых действий, на оккупированных территориях и в областях, где было много массированных обстрелов.

Сейчас категорически нельзя приближаться к водоемам в Харьковской, Сумской, Черниговской областях. Есть только несколько точек, которые были проверены соответствующими службами и получено разрешение на пляжный отдых.

Харьков. Открыт Журавлевский гидропарк, "Петренки" и Алексеевский гидропарк. Также открыты зоны отдыха в Безлюдовской общине, Песочинской и Змеевской. На большинстве деоккупированных территориях Харьковской области купаться нельзя - спасатели отмечают, что есть большой риск подрыва взрывоопасных предметов.

Чернигов. Купальный сезон в этом году не открывали, но в порядок привели единственный городской пляж в городе - весной он был затоплен, вода смыла весь кварцевый песок.

Сумы. В Сумской области есть только один пляж, которые отвечает всем критериям безопасности - городской пляж Охтырки. Дно водоема полностью обследовали.

Открыто несколько пляжей даже на территории Донецкой области - в Добропольской общине. Там спасатели проверили дно водоемов и выдали разрешение. Хотя в целом - купаться на территориях, которые находятся очень близко к линии фронта - небезопасно.

Киев. В столице пляжи проверяют регулярно и более половины из них не отвечают санитарным нормам. По последнему мониторингу, купаться нельзя на пляжах: Веселка, Детский, Молодежный, Радуга, Тельбин, Центральный, Троещина, Черторой, Галерный, Вербный и Пуща Водица.

Одесса и область. В 2022 году большинство пляжей на Черном море у берегов Одессы были закрыты из-за минной опасности. В этом году добавилась новая беда - подрыв Каховской ГЕС.

Вода пошла по Днепру в море, а это значит, что в этом году об отдыхе на черноморском побережье стоит забыть. Тем более, что и минная опасность существует еще и в этом году.

В море попали токсичные вещества, а поток пресной воды снизил соленость морской, а это плохо отразилось на состоянии морских микроорганизмов.

Запрещено не только купаться в Черном море, но и ловить рыбу и различные морепродукты. Нельзя купаться также в Николаевской и Херсонской областях. Кроме загрязненной воды, в этих областях есть и другие опасности, в том числе и взрывоопасные предметы в воде.

А где купаться можно?

Черкассы. В конце июня проверили три коммунальных пляжа - Митницкий, Казбетский и Сосновский. Все три получили разрешение для отдыха у воды и купания. Спасатели рекомендуют выбирать только обустроенные места отдыха, а дикие пляжи обходить стороной.

Шацкие озера. Озера в Волынской области и ранее были любимым местом отдыха у многих туристов, а в этом году там полный аншлаг. Несмотря на близкое расположение к белорусской границе (11 км), в этом году отдыхающих в разы больше, чем в предыдущие года.

Купаться в озерах разрешено, а вот громкие вечеринки и гуляния проводить - нет. В регионе действует комендантский час.

Львовская область. Водоемы во Львовской области сейчас считаются в Украине самыми безопасными. И хотя купальный сезон официально не открывали, самые популярные водоемы проверили работники коммунальных служб и спасатели ГСЧС. Официально сейчас разрешено купаться в 18 водоемах области - озерах, карьерах, прудах и комплексах отдыха у воды.

Закарпатская область и Карпаты. Большинство речек и озер в горах доступны для пляжного отдыха, так как риск взрывоопасных предметов в воде минимальный. А еще - вода в большинстве водоемов проточная, а значит риск подхватить в воде инфекцию - тоже минимальный.

Однако спасатели придерживаются строгих рекомендаций: прежде чем посетить пляж, стоит убедиться в его безопасности. Пляж должен быть обустроен, неподалеку должно быть укрытие, а рядом должны находиться спасатели.