"Летнего тепла не ждите": народный синоптик дал прогноз на весну

Погода в марте

По словам синоптика, первые дни весны обрадуют украинцев приятным теплом. Днем будет тепло, а вот ночью могут быть небольшие морозы.

"Начало весны будет погожим, но достаточно "бедным" на осадки, которых будет очень мало и случаться они будут изредка (следует ожидать небольших осадков в начале первой декады марта). Температура днем по большей части плюсовая, однако ночью возможны небольшие морозы. Приблизительно с середины первой декады марта медленно начнет подниматься температура воздуха, а в конце первой десятидневки следует ожидать значительного роста и будет достаточно тепло даже как для марта - настоящее весеннее тепло. И все же кое-где ночью еще будут заморозки", - рассказал Деркач.

Он добавил, что с середины месяца температура воздуха снова опустится, появятся осадки. Последняя декада месяца будет холодной, возможен мокрый снег, а температура может упасть до минуса.

Последние дни первого месяца весны обрадуют потеплением, но настоящего весеннего тепла еще не будет.

Погода в апреле

В начале месяца в Украину вернется тепло, а небо будет ясным и солнечным. Осадков будет мало, а температура воздуха станет постепенно расти и будет достаточно тепло. Однако в начале второй декады ожидается несколько дней похолодания и дожди.

"Пройдут дожди, хоть и не очень сильные, и снова похолодает. Но с середины второй десятидневки снова придет потепление, хоть и непродолжительное, но температура днем будет выше апрельской нормы. Третья же декада продолжит переход к более высоким температурам, хотя в начале десятидневки осадки испортят общую картину. Впрочем, погода быстро наладится и к концу месяца будет радовать теплыми и погожими днями без осадков", - прогнозирует синоптик.

Погода в мае

Первая декада мая начнется с умеренного весеннего тепла. Возможна влажная погода, но без сильных и затяжных дождей. Температура воздуха немного повысится, есть возможность кратковременных дождей.

"Но в дальнейшем столбики термометров поползут вниз, снова пройдут осадки, но это будет довольно кратковременное явление, которое продлится два-три дня. Уже после этого потеплеет. Это будет самая теплая часть мая, и такая теплая погода будет сохраняться и в начале третьей декады месяца (один-два дня)", - говорит Деркач.

А вот в конце мая украинцев может ожидать неприятный сюрприз в виде похолодания и заморозков.

"Погода мгновенно испортится, пройдут достаточно сильные дожди, местами шквальный ветер, температура воздуха сильно снизится, особенно ночью (возможно даже до заморозков). В конце мая погода наладится, температура вырастет, хотя летних температур еще не будет", - предупредил синоптик.