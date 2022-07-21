Позбавити Корбана громадянства - те саме, що здати Дніпро Росії, - експерт

"Це публічна загроза та попередження Геннадію. Мовою нашої влади, якій на Конституцію наплювати, це звучить так: "Корбан із Філатовим, перестаньте виникати і не заважайте нам отримувати кайф від нами ж вигаданої величі". Загроза, яка навряд чи буде виконана, але від цього вона не стає менш цинічною та небезпечною", - вважає експерт.

Також експерт вважає, що тут не обійшлося без втручання кримінального авторитету "Наріка" Олександра Петровського, який незаконно виїхав за кордон з початку війни.

"Дії, коли на догоду амбіціям і по наученню намагаються позбутися ефективних людей, які працюють на країну, у мирний час є кричущою безглуздістю. У воєнний час - це у чистому вигляді посібник ворогові", - резюмує експерт.