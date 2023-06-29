Не только конфеты виноваты. Вот что провоцирует возникновение кариеса

Почему возникает кариес

Кариес - это разрушение ткани зуба. Сначала процесс может даже не иметь симптомов, поэтому профилактические регулярные осмотры у стоматолога важные.

Возникать он может из-за бактерий. Они образуют на зубах стойкий налет, постепенно разрушающий поверхность зуба. Чаще разрушительный процесс начинается на задних зубах, поскольку там много ямок и трещин. Постепенно в них скапливаются частицы пищи, которые трудно вычистить.

Ненадлежащая гигиена и избыток сладкой пищи является одной из ключевых причин развития кариеса. Важно, что речь идет именно об избытке, а не о наличии углеводов в рационе в целом.

Эксперты рекомендуют уменьшить потребление сладкого между едой детям, подросткам и людям старшего возраста.

Кто в группе риска

Кроме детей, подростков и людей старшего возраста, особенно внимательными к здоровью зубов следует быть людям, имеющим изжогу. При таком состоянии кислота из желудка может попадать в полость рта и серьезно повреждать зубы.

Также специалисты советуют людям в группе риска использовать резинку без сахара с ксилитом. Она способствует слюноотделению и восстановлению твердых тканей зуба и не дает "пищи" бактериям, которые способны вызвать кариес.

Кроме того, сухость во рту может повышать риски образования кариеса. Все потому, что содержащиеся в слюне вещества противодействуют кислотам, выделяющим бактерии.

Что следует делать

Необходимо чистить зубы дважды в день пастой, содержащей фториды.

Также не стоит забывать чистить участки между зубами с помощью зубной нити. К тому же, не нужно курить и уменьшить количество сладкого в рационе.

Полощите рот после каждого приема пищи, чтобы удалить остаточные частицы пищи. Эксперты говорят, если вы принимаете на постоянной основе определенное лекарство, содержащее сахар, то попробуйте найти аналог без сахара.