RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Только три знака Зодиака сказочно разбогатеют в ближайшие 10 лет

Узнайте, кому повезет (фото: freepik.com)
Автор: Полина Иваненко

В ближайшие 10 лет представители трех знаков Зодиака поймут, что удача на их стороне. В течение всего этого времени им будут легко даваться любые проекты, они смогут сказочно разбогатеть.

Кто сможет поймать удачу за хвост, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Knowinsiders.

Лев

Представители этого знака Зодиака склонны к хвастовству и демонстрации собственного успеха. И Львы точно не отказывают себе в спонтанных покупках. Импульсивные траты нередко бьют по вашему кошельку, ведь так?

По мнению астрологов, если вы сумеете побороть свою тягу к непомерным расходам и начнете ценить то, что имеете, удача повернется к вам "правильным" местом. Обратите внимание на людей, которые вас окружают. Кто-то из них поможет вам найти золотую жилу и сказочно разбогатеть.

Стрелец

Стрельцы, как утверждают астрологи, общительны и открыты, они стремятся быть счастливыми и купаться в любви. И именно эти качества приведут их к невероятному успеху в ближайшие 10 лет. Важно лишь не терять ту самую искру.

Если вы думаете, что вам не суждено стать богатыми - вы ошибаетесь. Уже скоро в вашей жизни начнется максимально благоприятный период. Вы сможете насладиться успехом и купаться в деньгах, не теряйте веру в чудо и оно точно придет.

Телец

Представители этого знака Зодиака, как утверждают астрологи, главные счастливчики ближайших 10 лет. Вы и сами знаете, что умеете быть бережливыми и экономными, постарайтесь сохранить в себе эти качества. В один момент вы получите редкий шанс.

Удачные вложения приведут вас к невероятному успеху. Вы сможете забыть о бедности и наконец-то начать жить на широкую ногу. Не упустите возможность и будьте внимательны, в какой-то момент вам придется быстро и решительно действовать.

Напомним, ранее мы рассказывали, что только четыре знака Зодиака будут купаться в деньгах всю зиму.

Помимо этого, недавно астрологи рассказали, какие знаки Зодиака внезапно разорвут отношения, но это принесет им лишь счастье.

Читайте РБК-Украина в Google News
астроогіяГороскоп