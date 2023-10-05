Не только "Титаник": 9 лучших оскароносных ролей Кейт Уинслет

Месть от Кутюр

В этом фильме Кейт сыграла главную и очень яркую роль Миртл. В картине показана австралийская глубинка под названием Дангатар, где много лет назад при невыясненных обстоятельствах умирает школьник. Героиня Винслет стала единственным свидетелем, обвиняемым в убийстве. Поэтому ее выгоняют из города. Но спустя 25 лет, она возвращается в город ради виртуозной мести.

Кейт Уинслет в роли Миртл (фото: Кинориум)

Лунный свет чистого разума

В фильме перед зрителями предстают двое влюбленных - Джоэль и Клементина, которые решают избавиться от воспоминаний друг о друге. Но в памяти Джоэля все еще остаются моменты с Климентиной, чью роль исполнила Кейт Уинслет. И чем меньше он помнит, тем больше любит и пытается вернуть память Климентине.

Кейт Уинслет в роли Климентины (фото: Кинориум)

Стив Джобс

В этой киноленте Уинслет исполняет роль терпеливой помощницы Стива Джобса. Девушка переносит всю эксцентричность своего руководителя. Но иногда и ее терпения не хватает. И когда накопленные чувства Кейт вырываются наружу, она становится звездой этого фильма.

Кейт исполняет роль помощницы Стива Джобса (фото: Кинориум)

Версальский роман

В этой ленте Кейт играет девушку садовода-декоратора. Ей приходится усовершенствовать легендарные сады Версальского дворца. Но она еще не знает, как сильно эта работа сблизит ее с королем Франции Людовиком XIV.

Роль Кейт в фильме Версальский роман (фото: Кинориум)

Дивергент 2. Инсгурент

Во второй части Дивергента появляется Кейт Уинслет, которой удалось виртуозно реализовать роль злодейки Джейн.

Кейт Уинслет в Дивергенте (фото: Кинориум)

Аммонит

В этой драме Кейт Уинслет сыграла главную роль непризнанной коллекционерки Мэри Эннинг. Она работает на бурном южном побережье. Но ее работа перестает быть нужной. И дни ее знаменитых открытий остались позади. Теперь героиня Кейт ищет обычные ископаемые, чтобы продать их туристам и прокормить себя и свою больную мать.

Кейт Уинслет в роли Мэри Эннинг (фото: Кинориум)

Аватар. Путь воды

В любимом фильме миллионов зрителей всего мира появляется Кейт Уинслет и безупречно исполняет свою роль Ронал.

Винслет в Аватире (фото: Кинориум)

Мейр из Исттауна

В этой ленте Кейт сыграла женщину-детектива, которой приходится расследовать убийство, принося в жертву свою личную жизнь.

Кейт в фильме Мэйр из Исттауна (фото: Кинориум)

Тихое сердце

В этой драматической истории Уинслет играет роль одной из дочерей главной героини - Дженнифер. Она никак не может наладить отношения с сестрой Анной, тем самым не давая матери уйти из жизни из-за тяжелой болезни и решения совершить эвтаназию.

Кейт Уинслет в роли Дженнифер (фото: Кинориум)