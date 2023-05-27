Одна ложка этих семян способна снизить давление. Врач рассказал о полезном продукте

Какой продукт снижает давление

Ведущий диетолог Мишель Портер советует употреблять семена льна, чтобы снижать давление. Этот продукт наполнен белком, клетчаткой и жирными кислотами омега-3.

"Семена льна имеют высокое содержание калия, которое помогает нивелировать негативное влияние натрия (или соли) в рационе. Избыток натрия нарушает водный баланс в теле и создает дополнительную нагрузку на кровеносные сосуды, что в свою очередь может повысить артериальное давление", - говорит эксперт. .

По словам Портера, семена льна содержат здоровое количество клетчатки, которое защищает слой клеток, выстилающих кровеносные сосуды, предотвращая резкое повышение артериального давления.

"Высокий уровень альфа-линоленовой кислоты и лигнинов, присутствующих в семенах льна, также полезен для снижения риска гипертонии", - добавляет врач.

Как много нужно есть льняных семян

Включение только 30 г льняных семян в ежедневный режим питания может снизить артериальное давление за 12 недель.

"Это включает примерно 13-процентное снижение систолического артериального давления и 5-процентное снижения диастолического артериального давления", - отметил диетолог.

Портер пояснил, что только 1 ст.л семян льна содержит 2 г клетчатки, что составляет около 5-8% ежедневного рекомендуемого количества.

"Эта доза также содержит около 10% ежедневного употребления тиамина и меди, которые помогают иммунитету и здоровью мозга", - говорит Портер.

Кроме зерен, можно также добавлять в рацион льняное масло, оно богатое на витамины, но не содержит клетчатки.