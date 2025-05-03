Только 3 знака Зодиака уже скоро смогут избавиться от зависимостей: есть ли вы среди них

Астрологи прогнозируют мощный период изменений в первую неделю мая нескольким знакам Зодиака. Ретроградный Плутон, который наступит 4 мая и продлится до 14 октября, поможет им избавиться от токсичных отношений и пагубных привычек.
Кто эти счастливчики - рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Collective World.
Начало мая принесет ощутимые перемены. Вы легко сможете избавиться от пагубной привычки, которая отравляла ваше здоровье. Это может быть отказ от курения, употребления вредной пищи, алкоголя и общения с токсичными людьми. Сейчас наступает период, когда вы способны отпускать без боли и переживаний. Смело начинайте жизнь с чистого листа.
Ретроградный Плутон затронет вашу сферу любви. Высока вероятность, что вас ждет расставание. Вы можете избавиться от связей, которые тянут на дно. Не стоит оставаться рядом с людьми, которые не способны ответить на ваши чувства или пренебрегают вами. Астрологи считают, что разрыв пойдет на пользу: откроет перед вами новые возможности и улучшит уверенность в себе.
Вам Плутон поможет наконец освободиться от убеждений, которые ограничивают ваше развитие. Вам нужно принять свою независимую сущность. Радикальное изменение внешности или авантюрные станут проводником к новым возможностям и самопознанию. Будьте смелы, и удача будет на вашей стороне.
Плутон переходит в ретроградное движение 4 мая в знак Водолея и будет оставаться в нем до 14 октября. Это особый период, когда прошлое напоминает о себе и заставляет пересмотреть старые решения и исправить ошибки.
Для трех знаков зодиака этот период принесет облегчение. Влияние зависимости - от поведения, человека или веществ - существенно ослабеет в течение этих месяцев. Если вы давно мечтали избавиться от чего-то или кого-то, то сейчас побороть одержимость будет гораздо проще, чем могло быть раньше.
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