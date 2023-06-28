Величественный стадион "Шахтер" в Донецке резвится с 2014 года. За это время когда-то величественная спортивная арена более чем на 30 тысяч мест поросла диким лесом и стала похожа на стадион в Припяти.

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"А раньше на этом донецком стадионе "Шахтер" в еврокубках играл. Теперь там лес вроде бы на стадионе в Припяти", - подписаны кадры в сети.

Чем прославился стадион

"Шахтер" – многофункциональный стадион в Донецке. Открыт он был еще 5 сентября 1936 года на территории центрального парка культуры и отдыха имени А. Щербакова (архитекторы Георгий Навроцкий, С. И. Северин). Размер поля 105 на 68 метров.

Реконструкции с тех пор проводились в 1950, 1966, 1981, 2000 годах.

После последнего капремонта "Шахтер" начал вмещать 31 718 человек.

До 2004 года стадион был домашней ареной местного Шахтера, пока команда 2004 года не переехала на РСК Олимпийский. Затем на стадионе играли "Шахтер-2", "Шахтер-3", молодежная и юношеская (U-19) команды "Шахтера".

С началом 2014 года вооруженного конфликта на востоке Украины стадион "Шахтер" резвится.

Вот так когда-то смотрелся стадион (фото: Википедия)

Интересный факт

Стадион известен как место убийства криминального авторитета по прозвищу "Алик Грек" - Ахатя Брагина, президента ФК "Шахтер".

Вечером 15 октября 1995 года во время футбольного матча Брагин погиб в результате взрыва мощного радиоуправляемого устройства. В качестве взрывчатки было использовано пять килограммов пластита (около 11,5 кг тротила). Тело Брагина узнали по часам "Ролекс", которые он носил

Ахать Брагин стоял у истоков создания крупнейшей в Украине финансово-промышленной группы, ставшей его смерти основной частью бизнес-конгломерата Рината Ахметова.