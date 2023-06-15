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В июле накроет волной счастья и удачи эти знаки Зодиака: у кого начнут исполняться желания

У кого из знаков Зодиака начнут исполняться мечты в июле (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на июль 2023 года обещает многим представителям зодиакального созвездия насыщенный и удачный месяц. У некоторых возможны ситуации, которые поменяют много в жизни в лучшую сторону или же - помогут выполнить какое-то важное желание.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которых в июле накроет волной удачи и счастья. Кто попал в список счастливчиков - читайте ниже.

Овен

Середина лета будет удачной, чтобы путешествовать. Если вы хорошо и упорно работали, то сможете позволить себе поездку в место, о котором очень давно мечтали. Не забывайте о своей личной жизни - вашу идею отпуска и место поездки должен поддержать близкий человек.

А во время отдыха постарайтесь полностью отключиться от внешнего мира и расслабиться - это позволит вам разобраться в очень важном внутреннем вопросе.

Весы

Постарайтесь в июле остановить мгновенье и насладиться жизнью по полной. Оглянитесь вокруг - сейчас рядом с вами много всего хорошего, приятного. Июль станет для вас спокойным, радостным и умиротворяющим во многих сферах жизни.

Подумайте, что именно вам хочется сейчас изменить. Анализ позволит открыть те желания, которые вы долго глушили.

Скорпион

Удача в июле ждет вас во всем, за что бы вы не взялись. Даже спонтанные и необдуманные решения неожиданно дадут вам плоды, которые позволят насладиться счастьем в личной жизни и моральным благосостоянием.

Постарайтесь не совмещать работу и личную жизнь, четко соблюдайте график работы-отдых, рабочие дни-выходные дни.

Рыбы

Середина лета станет знаковой для Рыб. Возможно осуществление целей, к которым вы давно шли или идей, которые вы развивали. Ожидается множество перемен во всех важных жизненных сферах.

В работе и сфере партнерства, дружбы - вам успех гарантирован без особых усилий. А в личных отношениях постарайтесь вложить максимум усилий для достижения гармонии.

Кстати, ранее мы писали о том, кто из знаков Зодиака будет купаться в счастье этим летом.

А еще рассказывали о том, у кого из знаков Зодиака появится в ближайшее время шанс все изменить в жизни.

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