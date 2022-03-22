На лінії фронту під Києвом зник фоторепортер і журналіст Макс Левін

Повідомляється, що Макс Левін виходив на зв'язок 13 березня у Вишгородському районі під Києвом. На той момент він знаходився в районі бойових дій з фотокамерою.

"Левін поїхав на власному автомобілі фотографувати бойові дії 13 березня. Свій автомобіль він залишив біля села Гута Межигірська і пішов у бік села Мощун. З його телефону надійшло повідомлення об 11: 23, після чого він на зв'язок більше не виходив і не з'являвся в мережі", - повідомив Лисейко.

Національна спілка журналістів інформує про зникнення відомого українського фотожурналіста своїх партнерів - європейську та Міжнародну федерацію журналістів.

Фото: Макс Левін

У НСЖУ є телефони Маркіяна Лисейко, просимо звертатися через гарячу лінію Спілки журналістів.

Як повідомляють у виданні LB.ua, Макс Левін працював в районі, де почалися інтенсивні бойові дії. Він міг отримати поранення або потрапити в полон російських окупантів.

Макс Левін народився в 1981 році в Києві. Працює вже багато років як фотокореспондент і документальний фотограф і оператор багатьох українських і міжнародних видань.

Співпрацював з такими виданнями як Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske. Його фотографії публікували Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, Кореспондент.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center, Vatican news, Радіо Свобода (RFE/RL).

У 2014 році висвітлював події у східних областях України. Більшість його документальних проєктів пов'язані з війною в Україні.

"Кожен український фотограф мріє зробити фото, яке зупинить війну", - пояснював Левін.