Лілія Подкопаєва опинилася в центрі скандалу через відео з наїздом авто на каченят: що сталося

При цьому у Подкопаєвої інша марка машини - Lexus. Саме на цей позашляховик і зареєстровані номери "АА9669СС".

Більш того, в момент здійснення цинічного наїзду на маленьких каченят 11 червня гімнастка зі своєю сім'єю перебувала в США, де її діти закінчують навчальний рік.

"Яким чином мій номерний знак автомобіля Lexus потрапив до злоумисників і використовується автомобілем Mercedes мені не зрозуміло", - дивується Подкопаєва.

Спортсменка вирішила звернутися до поліції стосовно даної ситуації, і зараз її юристи вивчають це питання.

Чемпіонка зазначила, що після публікації в інтернеті відео з жорстокою розправою над виводком каченят на неї посипалася маса несправедливих докорів і навіть погроз від людей, які були введені в оману зазначеними номерними знаками на авто.

Скандальний ролик можна подивитися за цим посиланням (обережно, відео 18+)!

"Я і моя родина отримала багато повідомлень з погрозами та осудом, не дивлячись на те, що в ситуації ніхто не розібрався. В нашій родині, ми з любов’ю ставимося до тварин і всіляко підтримуємо організації захисту тварин. Я засуджую дії водія що був за кермом Mercedess і докладу максимум зусиль, щоб встановити його особу. Закликаю громадськість мені в цьому допомогти", - пише Подкопаєва.

Також спортсменка опублікувала фото свого Lexus з номерами "АА9669СС".

Лілія Подкопаєва показала свій автомобіль, номери якого засвітилися у відео з наїздом на каченят у Києві (фото: instagram.com/podkopayeva_official