Лилит в Деве: чего ждать от своей темной стороны в 2024 году

Что такое Лилит

"Лилит - наша темная сторона. Это соблазн, это очень скрытые желания, которые мы можем даже не осознавать. Это наша темная сторона, которая иногда выходит наружу, но то, что контролировать мы не можем. Желания - не контролируются. Каждый человек испытывает влияние Лилит рано или поздно", - объяснила Анастасия.

По словам астролога, если разобрать Лилит человека - по нему можно многое сказать на самом деле. Ее слабые стороны, которые прорабатывать очень сложно и очень часто - невозможно. Лилит - это отголосок из прошлого, это что-то о карме и немного больше.

"Лилит в разных знаках, в разных градусах. Лилит, которая аспектирует с другими планетами и точками - может влиять на нашу жизнь очень по-разному. Лилит - это не только об искушении, но и об иллюзии. Это когда играют твои темные стороны, о которые ты не уверен, что знаешь", - отметила Анастасия.

Обстановка в Деве. Что это значит

Для Девы характерны чистота, порядок и содержательность. Это о строгости и не очень хорошей эмоциональной выдержке, это об обстоятельствах, требующих конкретного решения.

По словам астролога, по Деве мы не оставляем все как есть. Мы хотим все расставить по полкам, да еще по алфавиту. Это конструктивные решения по пунктам.

Влияние Лилит в Деве на людей

"Следующие 9 месяцев многие станут ревизором в собственной квартире и начнется такая фантастическая уборка, которая никому не нужна. Это новые переезды людей, которые будут обустраивать все по новой. Или обстоятельства заставят. Или человек захочет сменить жилье, сделать ремонт, перестановку, желательно каждую неделю", - рассказывает астролог.

"Также Лилит в Деве может дать необычное эмоциональное состояние, какое-то очень странное состояние, словно в вакууме, дереализация, чувство будто сходишь с ума. Но такое состояние может продлиться только плюс/минус 1,5 месяца, не все 9", - отмечает Анастасия.

Влияние Лилит в Деве на жизнь людей в 2023-2024 годах (фото: Freepik)

Это будет из крайностей в крайности. Именно так работает Лилит в Деве. Когда нет золотой середины, и тебе хочется все идеально. Это на всех уровнях. Особенно в отношениях, и это не только о любовных историях, но и партнерских. Переговоры могут проходить очень тяжело, когда одна сторона хочет что-либо доказать другой и так по кругу.

Лилит в Деве - это о капризности. Эмоции из-за того, что просто кто-то "выбесил" и человеку хочется не доказать, а показать свою правоту. А это поступки, определенные действия, которые могут раздражать другого человека. Никакой золотой середины. Потому Анастасия советует контролировать это в себе.

Также Лилит в Деве - это о вымогательствах, когда человек будет требовать что-то от другого, и даже не из-за манипуляций, а просто напрямую.

Лилит в Деве - об ограничениях, особенно ограничениях в рационе, возможно какой-то новый тренд будет по продуктам или диетам. Анастасия говорит, что она уверена в том, что те продукты, которые мы ели раньше - в ближайшем будущем мы есть не будем.

Здоровье

"Интуитивно будет желание наладить свое здоровье. Многие начнут проверять свое здоровье, доберутся до тех врачей, к которым уже долго идут", - подметила астролог.

Далее, по словам Брют, будут возникать болезни с кишечником и желудком. А может даже какой-то вирус, который даст осложнение на желудочно-кишечный тракт, отравление.

Обратная сторона Лилит в Деве

Сначала мы говорили о желании чистоты во всем, но, по словам Анастасии Лилит, в Деве может сделать и наоборот. Это может быть полный беспорядок в квартире, нежелание убирать, чистить что-то, перебирать одежду. По Лилиту нет золотой середины.

Лилит в Деве - это о желании организации, о четкости. А когда этого не получаешь, то начинаешь нервничать. По Лилиту в Деве трудно получить четкость.

Влияние Лилит в Деве на жизнь людей в 2023-2024 годах (фото: Freepik)

Лилит в Деве на массовом уровне

"Будет много переговоров, которые будут даваться очень тяжело. И если честно, мало что из этого будет толкового. И это не только о ситуации в нашей стране", - отмечает Брют.

Также будет много продаж и покупок жилья

Новые "запретные продукты"

Желание наладить свой график, упорядочить свой быт

Жажда справедливости

Так что Лилит в Деве - это не страшно, не смертельно, это просто Лилиту Деве, которая меняет свое положение каждые 9 месяцев и дает нам новые истории.