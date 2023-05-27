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"Доктор, меня что-то укусило". Медик назвала симптомы и признаки укусов разных насекомых

Как понять, какое именно насекомое вас укусило (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

С началом летнего сезона и поездок на природу начинается сезон укусов различных насекомых: от комаров до пауков. В зависимости от того, что именно могло вас укусить, меняются симптомы и оказание первой медицинской помощи. Поэтому важно самостоятельно уметь определять тип укуса.

Об этом рассказала семейный врач Елена Мацех на своей странице в Instagram.

Симптомы и признаки укусов разных насекомых

Комары и мошки

Если вас укусил комар, то этот участок кожи поднимется и начнет чесаться. Может образоваться элемент с жидкостью, который называется везикула.

А вот укусы мошек болезненные и чешутся. На их месте могут возникать отеки и шишки.

Инфографика: instagram.com/dr.olena_matsekh

Гедзь

Поскольку насекомое не выделяет во время кусания анестетик, этот момент является болезненным. Поэтому велика вероятность, что вы почувствуете укус и успеете увидеть, что это за насекомое. Гедзь выделяет в кровь вещество, мешающее крови сворачиваться, в результате чего может возникать анафилактическая реакция.

Следует заметить, что заживление раны длится долго и часто может сопровождаться гноением.

Инфографика: instagram.com/dr.olena_matsekh

Блохи

Эти укусы чешутся и краснеют. Обычно блохи кусают открытые участки тела, однако если у вас есть домашние животные, пострадать могут и живот, и бедра.

Инфографика: instagram.com/dr.olena_matsekh

Клопы

Обычно они кусают лицо, руки, ноги и шею, а сами укусы расположены прямыми линями. Однако они не болезненные и могут слегка чесаться.

Инфографика: instagram.com/dr.olena_matsekh

Пчелы, осы и шершни

Самое первое отличие между этими насекомыми в том, что пчела оставляет жало в ране, а оса и шершень - нет. То есть место укуса пчелы будет иметь красную точку пробитой кожи.

После укуса шершня участок кожи краснеет и отекает далеко за пределами самого укуса. Кроме того, вы можете чувствовать боль в течение нескольких недель.

А вот анафилактический шок возможен как от укуса пчелы, так и от шершня и осы.

Инфографика: instagram.com/dr.olena_matsekh

Пауки

Если он был неядовитым, то укус будет иметь вид двух точек рядом. А если это сделал ядовитый паук (каракурт, к примеру), тогда может произойти отмирание клеток.

Инфографика: instagram.com/dr.olena_matsekh

Гадюки

Укусы этих распространенных в Украине змей выглядят как два красных пятнышка рядом - так, как расположены передние зубы у пресмыкающегося.

В 75% случаев имеются только внешние признаки. 25% пострадавших могут иметь более тяжелые симптомы: отеки, рвота, потеря сознания и т.д. А вот летальных исходов известно только 1-2%.

Инфографика: instagram.com/dr.olena_matsekh

Как распознать анафилактический шок

Это один из видов шока, вызванный общими аллергическими реакциями.

У части людей совсем не экзотические укусы, например, мошек, может возникать анафилактическая реакция.

Симптомы:

  • покраснение, жжение кожи, покалывание или зуд
  • тахикардия
  • тошнота и рвота
  • отек кожи (возраст и губ), отек слизистых
  • оболочек (ангионевротический отек)
  • крапивница
  • отек гортани, охриплость, свистящее дыхание, приступы кашля.
  • падение уровня артериального давления
  • потливость, бледность

В тяжелых случаях - спазм гортани, шок, остановка дыхания и сердечной деятельности.

Если такая реакция возникала хоть один раз в жизни, человек должен об этом помнить и максимально избегать возможного контакта с насекомыми, носить при себе набранный раствор адреналина и уметь его вводить самостоятельно.

Кстати, раньше мы рассказывали, чем укусы мошек опаснее комариных.

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