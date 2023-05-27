"Лікарю, мене щось вкусило". Медик назвала симптоми та ознаки укусів різних комах

Симптоми та ознаки укусів різних комах

Комарі та мошки

Якщо вас укусив комар, то ця ділянка шкіри підійметься та почне свербіти. Може також утворитися елемент із рідиною, який називається везикула.

А от укуси мошок є болісними та сверблять. На їхньому місці можуть виникати набряки та гульки.

Інфографіка: instagram.com/dr.olena_matsekh

Ґедзь

Оскільки комаха не виділяє під час кусання анестетик, цей момент є болісним. Тому велика ймовірність, що ви відчуєте укус і встигнете побачити, що це за комаха. Ґедзь виділяє у кров речовину, яка заважає крові згортатися, внаслідок чого може виникати анафілактична реакція.

Варто зауважити, що загоєння рани триває довго та часто може супроводжуватися гноїнням.

Інфографіка: instagram.com/dr.olena_matsekh

Блохи

Ці укуси сверблять та червоніють. Зазвичай блохи кусають відкриті ділянки тіла, проте якщо у вас є домашні тварини, постраждати можуть і живіт, і стегна.

Інфографіка: instagram.com/dr.olena_matsekh

Клопи

Зазвичай вони кусають за обличчя, руки, ноги та шию, а самі укуси розташовані прямими лінями. Однак вони не болісні та можуть злегка свербіти.

Інфографіка: instagram.com/dr.olena_matsekh

Бджоли, оси та шершні

Найперша відмінність між цими комахами в тому, що бджола залишає жало в рані, а оса та шершень - ні. Тобто місце укусу бджоли матиме червону цятку пробитої шкіри.

Після укусу шершня ділянка шкіри червоніє та набрякає далеко за межами самого укусу. До того ж ви можете відчувати біль протягом кількох тижнів.

А от анафілактичний шок можливий як від укусу бджоли, так і від шершня та оси.

Інфографіка: instagram.com/dr.olena_matsekh

Павуки

Якщо він був неотруйним, то укус буде мати вигляд двох цяток поруч. А якщо це зробив отруйний павук (каракурт, наприклад), тоді може відбутися відмирання клітин.

Інфографіка: instagram.com/dr.olena_matsekh

Гадюки

Укуси цих поширених в Україні змій виглядають як дві червоних цятки поряд - так, як розташовані передні зуби в плазуна.

У 75% випадків наявні лише зовнішні ознаки. 25% постраждалих можуть мати тяжчі симптоми: набряки, блювота, втрата свідомості тощо. А от летальних випадків відомо лише 1-2%.

Інфографіка: instagram.com/dr.olena_matsekh

Як розпізнати анафілактичний шок

Це один із видів шоку, який викликаний загальними алергічними реакціями.

У частини людей на зовсім не екзотичні укуси, наприклад, мошок, може виникати анафілактична реакція.

Симптоми:

почервоніння, печіння шкіри, поколювання або свербіж

тахікардія

нудота і блювання

набряк шкіри (повік та губ), набряк слизових

оболонок (ангіоневротичний набряк)

кропив'янка

набряк гортані, охриплість, свистяче дихання, напади кашлю.

падіння рівня артеріального тиску

пітливість, блідість

У важких випадках - спазм гортані, шок, зупинка дихання і серцевої діяльності.



Якщо така реакція виникала вже хоч один раз у житті, людина повинна про це пам'ятати та максимально уникати можливого контакту з комахами, носити при собі набраний розчин адреналіну та вміти його вводити самостійно.