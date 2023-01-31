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Больницу в Днепре оборудовали современным аппаратом, способным лечить патологии разных сосудов

Фото: больницу в Днепре оборудовали современным аппаратом, способным лечить патологии разных сосудов (пресс-служба горсовета)
Автор: Илона Свиридова

Для одной из самых больших больниц Днепра город приобрел современный аппарат, способный быстро и точно обследовать и лечить патологии разных сосудов. Это часть нового реперфузионного центра, который благодаря этому смогла создать больница.

Об этом сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

Днепра Полсотни сложных операций в месяц: как приобретенное городом оборудование помогает хирургам Днепра лечить больше пациентов

По словам Филатова, несмотря на все сложности войны, Днепр продолжает развивать медицинское пространство и заботится об обновлении оборудования больниц.

Только за январь в этой больнице провели более полусотни сложных операций не только горожанам, но и украинским защитникам.

"Я хочу отдельно подчеркнуть: это оборудование последнего поколения, позволяющее делать сверхсложные операции. Это очень важно, поскольку на миллионный город такого оборудования всего несколько единиц", - сказал Филатов во время визита в больницу.

Мэр поблагодарил врачей за их работу и подчеркнул: город и дальше будет поддерживать учреждения здравоохранения.

Процесс подключения ангиографа был длительным, ведь кроме ремонта помещения, где его разместили, нужно было получить лицензии, в частности, в Госинспекции ядерного регулирования.

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Днепр