Больница Охматдет получила новое нейрохирургическое оборудование от фонда Ахметова

"Передача этого оборудования - это инвестиция в здоровье и развитие каждого ребенка. Мы убеждены, что благодаря таким инновационным средствам маленькие пациенты получат возможность быстрее поправиться, что в свою очередь даст им шанс на лучшее будущее", - говорит Андрей Мищенко, руководитель программ и проектов фонда

Передача оборудования Охматдет является частью программы "Ринат Ахметов - Детям". В течение года программа реализует проекты, всесторонне поддерживающие детей, детство которых отобрала российская агрессия. Это лечение, реабилитация, психологическая поддержка, а также раскрытие талантов через ряд мотивирующих мер.

Передаваемое оборудование позволит специалистам обследовать, лечить или удалять поврежденные ткани или новообразования в головном мозге, используя тонкий эндоскоп с камерой. Это обеспечит пациентам быстрое восстановление после операций.

Эта передача стала очередным этапом поддержки Охматдет после террористического ракетного удара в июле 2024 года.

Ранее больница получила:

два современных реанимобиля;

ультразвуковое оборудование для более точной диагностики;

пьезоультразвуковый аппарат для сложных костных операций;

аппарат для соединения костей во избежание повторных операций;

Электромиографическую систему, важную для диагностики неврологических и мышечных заболеваний.

Более 4000 детей каждый год получат возможность пройти точную диагностику и жизненно необходимые операции благодаря переданному оборудованию.

Фонд Рината Ахметова уже многие годы помогает медицинским учреждениям Украины в кризисных ситуациях. В 2019 году был реализован проект "200 скорых для Украины", который стал крупнейшим частным благотворительным проектом в сфере неотложной медицины за время Независимости.

Во время пандемии COVID-19 Фонд закупил и передал более 200 аппаратов ИВЛ для государственных больниц, невзирая на глобальный дефицит такого оборудования. Более 5 миллионов детей уже получили помощь от Фонда Рината Ахметова.