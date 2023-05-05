В больнице Киева с военного требовали деньги за "лучшее лечение": детали скандала

В киевской больнице №5 разразился скандал. Боец, который на фронте с весны 2022 года, сообщил, что медики требовали с него деньги за "хорошую операцию", хотя прекрасно знали, что он военный.

Что рассказал о больнице военный

Военнослужащий Александр Салий родился в Коростене Житомирской области. Ему 50 лет. На войне он подорвал свое здоровье и попал в больницу.

По его словам, в Киев его направили из Днепра, чтобы удалить грыжу.

"Я был на войне, где и "заработал" грыжу. Служил недалеко от Бахмута. Приходилось носить тяжелые ящики с боеприпасами, вот и надорвался. На фронте ее очень легко "заработать" - когда на тебе боекомплект и бронежилет - это уже 40 килограмм, а еще плюс тяжелые ящики с минами. Вот вам и грыжа", - сообщил боец.

В больнице воину сказали, что за операцию нужно заплатить 4 тысячи гривен. Интересно, что помощница врача Анастасия намекнула, что деньги нужно подготовить быстро, но в кассу не отдавать.

"Но поскольку деньги я должен был отдать не в кассу, то у меня закрались сомнения, действительно ли это правомерно. Я не совсем понимаю, почему должен платить, потому что раньше рассказывали, что военным все делается бесплатно", - рассказал Александр.

Что говорит помощница врача

Анастасия уверяет, что военный ее совсем неправильно понял, мол, его попросили только оплатить специальную сетку для операции.

"Чтобы не было недоразумений я подчеркнула военному, что операция бесплатная. Думаю, что неправильно решать за пациента и просто делать то, что бюджетное, но менее эффективное. Я же не знаю, какие у кого возможности и в карман не заглядываю", - сообщила помощница врача.

"Вместо этого лучше проговаривать те варианты, которые могут быть - пусть платными, но лучше. Это же здоровье: кому-то легче заплатить и знать, что выполнен лучший вариант, кому-то главное - бесплатно, без учета эффективности. Но бессилие берет от того, что сказали же: операция бесплатная, и есть вариант с сеткой за сумму четыре тысячи. И теперь слышу "попросили четыре тысячи за операцию", - резюмировала она.

Чем закончился скандал

Как оказалось, в больнице все таки сделают операцию Александру по удалению грыжи, и сетку уже купили. Ему ничего не нужно будет платить.

Также медики говорят, что новость о покупке сетки за 4 тысячи гривен военному озвучила аспирантка.

"В данном случае аспирантка, которая даже не является работником больницы, сказала, что пациенту для лечения нужно приобрести эту сетку за 4 тысячи гривен. Почему это было сделано, я не знаю. После этого объяснения будут писать заведующий отделением, заведующий кафедрой и аспирант", - рассказал Виталий Казека, главный врач Киевской городской клинической больницы №5.

Также медики сообщили, что разберутся в этом "недоразумении".